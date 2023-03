ŠPORTOVÉ TV TIPY na PIATOK: Žreby pohárovej Európy, play off Tipos extraligy aj biatlon

Športové televízne priame prenosy v piatok 17. marca 2023

FUTBAL

Žreb LM - Nova Sport 3 12.00

Žreb EL, EKL - Sport 1 13.00

Žilina – B.Bystrica - Nova Sport 1 18.10

Heidenheim – Karlsruhe - Nova Sport 3 18.25

Sassuolo – Spezia - Nova Sport 4 18.20

Myjava – Púchov - JOJ Šport 18.55

M´gladbach – Brémy - Nova Sport 4 20.25

Atalanta – Empoli - Premier Sport 20.40

Cr.Bruggy – Genk - Aréna Sport 1 20.45

Lyon – Nantes - Nova Sport 1 20.55

Valladolid – Bilbao - Nova Sport 3 20.55

Nottingham – Newcastle - Canal+Sport 20.55

HOKEJ

Žilina – Topoľčany - JOJ Šport 16.10

Česko/play – off - ČT Sport 16.40

Slovensko/play – off - RTVS Šport 17.45

Slovensko/play – off - Sport 2 18.15

Davos – Zürich - Sport 1 20.00

Toronto – Carolina - Nova Sport 1 0.05

Anaheim – Columbus - Nova Sport 1 3.05

BASKETBAL

Barcelona – CZ Belehrad - Premier Sport 2 20.25

BIATLON

SP/7,5 km/ž - RTVS Šport 15.05

CYKLISTIKA

Koksijde Classic - Eurosport 2 14.45

FORMULA 1

VC Saudskej Arábie/trén. - Sport 1 14.30

TENIS

Turnaj z Indian Wells/ž - RTVS Šport 23.00

Turnaj z Indian Wells - Eurosport 2 23.00

ZJAZ.LYŽOVANIE

SP/súťaž tímov - JOJ Šport 11.50