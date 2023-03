Športové televízne priame prenosy v nedeľu 12. marca 2023

FUTBAL

Lecce – FC Turín - Nova Sport 4 12.25

Clermont – Lens - Nova Sport 2 12.55

Norwich – Sunderland - Premier Sport 1 12.55

FC Bruggy – St.Liege - Arena Sport 2 13.25

Mallorca – San Sebastian - Nova Sport 3 13.55

Heerenveen – Ajax - Arena Sport 1 14.25

Fulham – Arsenal - Canal+Sport 14.45

Nantes – Nice - Nova Sport 2 14.55

Cremonese – Fiorentina - Nova Sport 4 14.55

Freiburg – Hoffenheim - Premier Sport 1 15.25

Sevilla – Almeria - Nova Sport 3 16.10

Eindhoven – Cambuur - Arena Sport 1 16.45

Trabzonspor – Adanaspor - Sport 1 16.55

Monaco – Reims - Nova Sport 2 17.00

LASK – Salzburg - Arena Sport 2 17.00

B.Bystrica – Dun.Streda - Dajto 17.10

Newcastle – Wolves - Canal+Sport 17.25

Brémy – Leverkusen - Nova Sport 4 17.25

AS Rím – Sassuolo - Premier Sport 1 17.55

Ferencváros – Puskás - M4 Sport 18.10

Villarreal – Betis - Nova Sport 3 18.25

Maritimo – Benfica - Arena Sport 1 19.00

Wolfsburg – Union - Premier Sport 2 19.25

Feyenoord – Volendam - Arena Sport 2 20.00

Juventus – Sampdoria - Nova Sport 3 20.40

Bilbao – Barcelona - Nova Sport 4 20.55

Sporting – Boavista - Arena Sport 1 21.25

HOKEJ

Česko/play – off - ČT Sport 16.50

Slovensko/play – off - RTVS Šport 17.45

Nitra – Poprad - Sport 2 18.15

Pittsburgh – NY Rangers - Nova Sport 1 21.05

New Jersey – Carolina - Nova Sport 1 0.05

BASKETBAL

Barcelona – Manresa - JOJ Šport 18.25

Denver – Brooklyn - Nova Sport 2 20.35

BIATLON

SP/ž - RTVS Šport 12.50

SP - RTVS Šport 15.50

CYKLISTIKA

Paríž – Nice

Eurosport 2 13.00

Tirreno – Adriatico

Eurosport 2 15.00

HÁDZANÁ

Slovensko – Fínsko - Sport 2 15.45

Island – Česko - Sport 1 17.00

RÝCHLOKORČUĽOVANIE

MS - RTVS Šport 8.05

TENIS

Turnaj z Indian Wells - Eurosport 2 19.00

Turnaj z Indian Wells/ž - RTVS Šport 20.45

ZJAZ.LYŽOVANIE

SP/slalom - JOJ Šport 9.30