Bratislava – Ľudia s intelektuálnym znevýhodnením čelia denne rôznym výzvam, bojujú s predsudkami a o svoje miesto v našej spoločnosti.

Už 30 rokov dodávajú Špeciálne olympiády Slovensko svojim športovcom silu a sebadôveru, aby týmto výzvam dokázali čeliť. Prekonávanie vlastných hraníc počas tréningov a súťaží totiž športovcom s intelektuálnym znevýhodnením pomáha pri činnostiach aj v bežnom živote. A to je jedno zo základných poslaní tejto organizácie, ktorá prešla počas poslednej dekády veľkým rozvojom. V súčasnosti ponúkajú Špeciálne olympiády Slovensko svojim členom až 24 športov, ktorým sa môžu aktívne venovať.

Pred tridsiatimi rokmi vznikla organizácia Špeciálne olympiády Slovensko, ktorá patrí do rodiny svetového hnutia Special Olympics. Členom poskytuje celoročný cyklus tréningov a zabezpečuje im účasť na domácich či medzinárodných súťažiach v rôznych druhoch olympijských i neolympijských športoch. ,,V súčasnosti sa venujeme už 24 športom, do ktorých sa môžu zapojiť nielen ľudia s intelektuálnym znevýhodnením a to už od veku 2 rokov, ale máme programy aj pre ľudí s viacnásobným zdravotným znevýhodnením. Naši športovci majú príležitosť ukázať svoju odvahu, prežiť radosť z víťazstva a pocítiť priateľstvo. O úspech sa môžu podeliť so svojou rodinou, priateľmi, športovcami a celou spoločnosťou. Také naše motto je, športom otvárať srdcia a myseľ a vytvárať tak priestor inklúzie do spoločnosti,“ hovorí Dominika Nestarcová, prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko.

Špeciálne olympiády Slovensko sa venujú 22 športom, patrí k nim aj stolný tenis, na foto Andrej Petrík Zdroj: Special Olympics Slovakia

Organizácia, ktorá svojich členov všestranne rozvíja

Vyše 3000 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením patrí aktuálne k členom Špeciálnych olympiád Slovensko. ,,Snažíme sa im vytvárať profesionálne podmienky na tréningy, aby sa mohli čo najlepšie rozvíjať v športoch, ktoré im prinášajú radosť a v ktorých mnohí dosahujú skvelé výsledky porovnateľné s výkonmi ľudí bez intelektuálneho znevýhodnenia. Okrem toho sa snažíme našich členov všestranne vzdelávať, máme napríklad program Zdraví športovci – Healthy Athlets. Založili sme tiež Komisiu športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko,“ povedala Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko. Vlani organizácia ako prvá v hnutí Special Olympics odsúdila vojenskú agresiu na Ukrajine a zriekla sa účasti na svetových zimných hrách, ktoré mali byť v Rusku. Medzinárodnú podporu a uznanie získala následne prijatím a začlenením ukrajinských odídencov s intelektuálnym znevýhodnením do svojich aktivít.

Špeciálne olympiády Slovensko hrdo reprezentujú našu krajinu

K hlavným športom, v ktorých organizujú Špeciálne olympiád Slovensko aj majstrovstvá Slovenska patrí floorbal, stolný tenis, tenis, futbal, jazdectvo, atletika, cyklistika, gymnastika, plávanie, boccia, bowling, tanec, krasokorčuľovanie a rýchlokorčuľovanie, zjazdové a bežecké lyžovanie.

Z medzinárodného turnaja v unifikovanom futbale v Detroite si Špeciálne olympiády Slovensko odniesli vlani zlato Zdroj: Special Olympics Slovakia

Zameriavajú sa aj na rozvoj unifikovaného športu, kde spolu súťažia v tíme športovci s aj bez intelektuálneho znevýhodnenia – zatiaľ sa im to darí vo futbale, vo volejbale, v stolnom tenise a v spoločenskom tanci. ,,Vlani sme zorganizovali historicky prvé Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád v triatlone a v máji nás čaká už druhý ročník tohto podujatia. Vrcholom nášho roka však budú Svetové letné hry v Berlíne, ktoré budú v júni. Na posledných svetových letných hrách v Abú Zabí získali slovenskí reprezentanti až 35 medailí, z toho 12 zlatých. Bolo to zatiaľ naše najúspešnejšie reprezentačné podujatie,“ doplnila Martina Gogolová, športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko. V Berlíne o cenné kovy zabojujú športovci s intelektuálnym znevýhodnením v 11 športoch. ,,Tento rok je super, lebo mám 30 rokov. Šport je pre mňa a mojich priateľov v Špeciálnych olympiádach všetkým, šport nás všetkých spája, lebo chuť víťaziť máme všetci rovnakú! Držte nám palce a oslavujte 30 rokov spolu s nami. Už sa teším sa do Berlína,“ dodal Miroslav Šidlo, športovec s intelektuálnym znevýhodnením, ktorý súťaží v jazdectve.