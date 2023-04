Slovenským juniorom nevyšiel vstup do MS vo florbale, so Švédskom prehrali vysoko 2:19

Slovenským florbalovým juniorom nevyšiel vstup do MS v Dánsku. Päťnásobným svetovým šampiónom Švédom podľahli v dueli B-skupiny vo Frederikshavne vysoko 2:19. V záverečnej tretine si strelecké konto na MS otvorili Michal Bačišin a Timotej Bielik.

Od začiatku zápasu Švédi dominovali na loptičke, v prihrávkach aj v pohybe na ihrisku a postupne navyšovali skóre duelu. Po prvej tretine bol rozdiel päťgólový, po druhej časti už dvojciferný - 0:12. Prvý gól slovenských farieb a premiérový na MS vôbec strelil Bačišin. Pridal sa k nemu rovnako svojim prvým gólom na MS Bielik v poslednej minúte duelu. Už vo štvrtok od 10.00 h čaká Slovákov dôležitý zápas proti Nemecku.

Jakub Horecký, tréner SR : "Určite to nebol výkon, ktorým sme sa chceli prezentovať na tomto turnaji. Musím povedať, že sme do zápasu vstúpili s prílišným rešpektom voči súperovi, čo bolo vidieť počas všetkých tretín. Snažili sme sa s tým pracovať počas zápasu ale kvalita súpera bola natoľko vysoká, že sme nedokázali konkurovať Švédom. Výsledok je veľmi vysoký, nepoviem slovo krutý, pretože je úplne zaslúžený. Musíme sa pozviechať a na zajtrajší kľúčový zápas sa musíme hlavne mentálne pripraviť tak, že jednoducho tých Nemcov ideme zdolať."

Michal Bačišin, strelec prvého gólu Slovenska na MS: "Je to skvelý pocit, streliť prvý gól na MS, hralo sa mi super. Celkovo naša päťka hrala dobre, dali sme dva góly, čo je super. Je to niečo nové tieto majstrovstvá, je tam predsa len rozdiel aj od tých Švédov. Rozdiel 17 gólov nie je len tak a určite to nie je výkon, ktorý chceme podať proti Nemcom a musíme do zápasu vstúpiť úplne iní."