Slovenské stolnotenisové reprezentantky postúpili do štvrťfinále ME v Malmö a získali miestenku na budúcoročné MS družstiev v Pusane. V osemfinálovom dueli zvíťazili za švédskymi stolmi nad Maďarskom 3:1. Dva body získala Barbora Balážová, tretí pridala Tatiana Kukuľková.

Slovenky nastúpia v dueli o postup do semifinále v piatok proti Francúzkam, ktoré zdolali Rakúsko 3:0. Proti Maďarkám ťažili z dobrého úvodu. Balážová zdolala Georginu Potovú 3:0 a uspela aj Kukuľková, ktorá v koncovkách setov prevýšila Csillu Doru Madarászovú a zvíťazila 3:1.

Ema Labošová síce podľahla Mercedes Nagyvarádiovej 1:3, no Balážová potom triumfovala nad Madarászovou 3:1 a zabezpečila družstvu Jaromíra Truksu účasť v Pusane. Svetový šampionát v Kórejskej republike bude zároveň súčasťou kvalifikačného procesu na OH 2024 v Paríži.

"Je to historický míľnik, veď Slovensku sa na ME stolnotenisových družstiev ešte nikdy nepodarilo postúpiť medzi elitnú osmičku. Barbore Balážovej sa v zápasoch proti Srbkám a Holanďankám nedarilo podľa predstáv, napriek tomu som jej veril a postavil som ju dnes proti maďarskej jednotke Potovej. Báša podala výborný výkon, reč tela bola u nej úplne iná ako v predchádzajúcich zápasoch. "Kuki" zdolala Madarászovú aj vlani na MS a teší ma, že teraz to zopakovala. Škoda, že Eme Labošovej sa nepodarilo pridať tretí bod, spravila tam zopár chýb. Báša však potom získala skalp Madarászovej, čo je fantázia. Predpokladám, že našimi štvrťfinálovými súperkami budú Francúzky, mali by sme hrať v piatok o 10.00 h," uviedol pre TASR Truksa.