Slovenská výprava získala na XVII. letnom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v slovinskom Maribore prvé dve medaily. V utorok sa o to postarali džudistky - Patrícia Tománková vybojovala zlato a Kristína Lili Krížová bronz.

Tománková v džudistickej kategórii do 40 kg potvrdila pozíciu najväčšej favoritky a rebríčkovej jednotky. Na ceste za zlatom uspela dvakrát na ippon. V semifinále týmto štýlom zdolala Francúzku Imane Limovú za 30 sekúnd. Finále trvalo 1:59 min - mladá Slovenka bola proti Rakúšanke Nine Auerovej aktívnejšia a lepšia. "Túto zlatú medailu radím na úroveň titulu majsterky Európy. Pred finále som si verila, keďže s Rakúšankou som už súperila viackrát. Stretli sme sa na turnaji Európskeho pohára v Tepliciach i na majstrovstvách Európy. Rozhodla páka, ktorú som jej dala, keď sme sa dostali na zem. Tlak býva na mňa vždy, na turnajoch sa odo mňa čaká medaila. Viem však tlak psychicky zvládať," uviedla Tománková.

V kategórii do 44 kg sa ďalšia slovenská džudistka Kristína Lili Krížová tešila z bronzu. Vo štvrťfinále s Maud Rikmanspoelovou z Holandska vyhrala na wazari, v semifinále po boji prehrala s Begumnaz Dogruyolovou. V boji o 3. priečku nasadila Rakúšanke Tatevike Minasyanovej ippon po 40 sekundách. "Splnil sa mi sen. Som veľmi šťastná. Veľmi som chcela túto medailu, do zápasu o bronz som dala všetko a oplatilo sa. Súperku z Rakúska som nepoznala, predtým sme sa nestretli, keďže prišla z vyššej váhy. Mám medailu z Európskeho pohára, ale táto je oveľa cennejšia. Motivuje ma do ďalšej kariéry,“ povedala Križová.

Utorňajší program v Maribore výrazne ovplyvnilo počasie. V jednej z dedín pre športovcov vyvrátilo stromy, hasiči s pomocou techniky zasahovali na streche internátu. Vonkajšie športy posúvali svoj program a športovci súťažili v náročných podmienkach. Tenisové zápasy i duely basketbalu 3x3 presunuli do hál.