Slovenskí vodní pólisti postúpili na ME 2024. V záverečnom treťom zápase na kvalifikačnom turnaji v Istanbule zdolali Veľkú Britániu 17:7. V skupine obsadili 2. miesto. Kvalifikovalo sa i ženské družstvo. Slovenky vyhrali skupinu.

Druhé miesto síce neznamenalo priamy postup, no vďaka lepšiemu skóre obsadili v tabuľke tímov z druhých miest jednu z troch postupových priečok. Na postupe SR už nič nemohol zmeniť ani nedeľňajší zápas Srbsko - Turecko. Domáci by sa v prípade víťazstva bodovo dotiahli na Slovákov, no tí mali lepší vzájomný zápas.

Na záverečný turnaj sa prebojujú víťazi štyroch kvalifikačných tímov a tri najlepšie mužstvá z druhých miest. Z tabuľky tímov z druhých miest postúpili Slovinci, ktorí nazbierali 7 bodov a aj hráči Malty, ktorí mali rovnako ako Slováci po 6 bodov, no výrazne lepšie skóre - plus 20. Slovenskí reprezentanti postúpili na úkor druhého tímu z kvalifikačnej A-skupiny Portugalska, ktoré dosiahlo popri 6 bodoch skóre plus 7, ktoré bolo o jeden gól horšie než slovenské.

Pre slovenský tím to bude 12. účasť na ME v ére samostatnosti. Najlepším výsledkom je 7. miesto z roku 2003. Slováci obsadili na uplynulom šampionáte v roku 2022 predposledné 15. miesto, keď dokázali zvíťaziť iba v záverečnom zápase proti Slovinsku. "Ako kapitán som veľmi hrdý na tento tím. Myslím si, že je viac ľudí, ktorí nám neverili a som o to šťastnejší, že sme ukázali, že si zaslúžime postup. Naše výkony v Istanbule boli veľmi bojovné. Môžem povedať, že už dávno som nebol súčasť takého bojovného a kompaktného tímu ako na tomto turnaji," reagoval na postup Samuel Baláž, kapitán SR.

Kvalifikoval sa i ženský tím

Slovenské reprezentantky postúpili sa kvalifikovali s prehľadom, keď vyhrali svoju skupinu. V záverečnom zápase kvalifikačnej A-skupiny zdolali v Burgase domáce Bulharky 20:12 a obsadili v nej prvé miesto. Slovenky sa na ME prebojovali tretíkrát v histórii. Slovenky priradil žreb kvalifikácie do jednej z dvoch trojčlenných skupín. V hre boli dve postupové miesta, takže už sobotňajšie víťazstvo nad Maltou, ktoré prišlo po prehre Malty s Bulharskom, prakticky znamenalo postup. Európsky Turnaj sa v izraelskom meste Netanja uskutoční od 3. do 16. januára a prvýkrát bude mať 16 účastníkov (predtým 12).

"Určite sme podali lepší výkon než v zápase proti Malte. Aj tak však mohol byť náš výkon lepší, predovšetkým v prvých dvoch štvrtinách. Spravili sme veľa chýb v obrane. Čakali sme, že to nebude jednoduché, Bulharky boli doma a mali veľa fanúšikov. Snažili sme sa hrať tímovo a to sa nám darilo. Podporovali sme sa a boli sme pokojné až do konca zápasu. Do ME ešte musíme popracovať na viacerých veciach, najmä na obrane, aby sme nedostávali lacné góly," povedala po zápase Natália Pecková, hráčka SR.