Slovenskí fustaloví reprezentanti remizovali v úvodnom zápase C-skupiny elitného kola kvalifikácie MS 2024 s Francúzskom 4:4, keď skóre vyrovnali dvoma gólmi v predposlednej minúte. Zverenci Mariána Berkyho sa najbližšie stretnú v stredu v Pule s domácim Chorvátskom, ich tretí súper v skupine je Nemecko.

Slováci odštartovali v domácom prostredí lepšie a v siedmej minúte sa ujali vedenia zásluhou Drahovského. Náskok im však vydržal iba dve minúty, keď vyrovnal Mohammed a v 12. minúte poslal favoritov do vedenia Toure. Vyrovnanie však prišlo expresne už o dvanásť sekúnd, keď si dal vlastný gól Mohammed. V druhom polčase to bola taktická bitka, Francúzi boli nebezpečnejší, ale domáci ich dobre bránili. Hostia mohli skórovať desať minút pred koncom, no ďalekonosná strela Mohammedova skončila na žrdi. O chvíľu neskôr zastavil dobrý pokus Drahovského pred bránkou Zaťovič. Francúzi išli do späť vedenia v 34. minúte, keď Saadaoui našiel krížnou prihrávkou na ľavej strane Mouhoudineho. Slováci hrali power play, no dve minúty pred koncom inkasovali od rovnakého hráča. Divákom v Leviciach však predviedli výborný záver, keď po góloch Drahovského a Bača v rozpätí siedmich sekúnd zariadili remízu 4:4.

Slováci nikdy neštartovali na svetovom šampionáte. Na veľkom turnaji sa predstavili premiérovo až vlani. Na ME v Holandsku postúpili do štvrťfinále, v ktorom nestačili na Španielov a obsadili konečnú 8. priečku.