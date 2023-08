Slováci nezískali miestenky na OH, Petrla: Mrzí ma to

Duisburg - Slovenský dvojkajak v zložení Erik Vlček, Adam Botek nepostúpil do A-finále na 500 m na MS v Duisburgu. V Nemecku tak nezíska miestenky na OH 2024 v Paríži.

Slováci skončili v treťom semifinále štvrtí a predstavia sa v B-finále. Do bojov o medaily sa prebojovali Portugalci, Česi a Srbi. Ženský dvojkajak v zostave Katarína Pecsuková, Bianka Sidová obsadil v semifinále siedme miesto, čo v silnej konkurencii nestačilo ani na postup do B-finále.

Deblkanoisti Eduard Strýček s Petrom Kizekom dopádlovali na deviatej pozícii a absolvujú C-finále. Réka Bugárová finišovala v semifinále K1 na 200 m na šiestej priečke a čaká ju B-finále.

Slováci nevybojovali v Duisburgu žiadne olympijské miestenky. Po prvý raz od OH 1996 v Atlante bude pod piatimi kruhmi chýbať mužský štvorkajak. Slovenská vlajková loď nevyužila jedinú šancu kvalifikovať sa do Paríža, keď v piatkovom semifinále finišovala až piata. Singlisti a deblisti ešte budú mať možnosť zabojovať o olympiádu začiatkom mája 2024 na dodatkovej európskej OH kvalifikácii.

"Je to sklamanie. Musíme počkať, kým vychladnú emócie, potom to celé zhodnotíme a rozanalyzujeme. Mrzí ma, že po neúspechu káštvorky sa nepodarilo postúpiť do A-finále ani mužskej kádvojke. Dievčatá sú ešte mladé, urobili veľa technických i taktických chýb, no majú perspektívu a v budúcnosti môžu pomýšľať na finále. Deblkanoisti naznačili progres, no za svetom ešte zaostávajú. Príjemným prekvapením bolo štvrté miesto Petra Gelleho s Ákosom Gacsalom vo finále K2 na 1000 m. Na budúci rok očakávam tvrdý boj o účasť v dodatkovej kvalifikácii. Na olympiádu pomýšľa päť kajakárov. Nikto sa nechystá skončiť, ani Erik Vlček. Dostať sa do Paríža však bude veľmi náročné, keďže v debli postúpi z dodatkovej kvalifikácie iba najrýchlejšia loď. V singli sú dve miestenky," uviedol pre TASR Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.