Slováci si z ME v silovom trojboji odnášajú 17 medailí: Boršč sa stal juniorským majstrom

Slovenská výprava získala na majstrovstvách Európy EPF v silovom trojboji open mužov a žien, dorastencov a juniorov v dánskom Thistede dokopy 17 medailí. Slováci vybojovali štyri zlaté, deväť strieborných a štyri bronzové kovy. Slovensko má aj juniorského majstra Európy, stal sa ním Richard Boršč.

Ákos Labát nezvládol v hmotnostnej kategórii nad 120 kg základný pokus v drepe (360 kg) a vypadol z boja o medailu v trojboji, zabojoval však v ostatných disciplínach. Získal bronz v tlaku na lavičke za výkon 280 kg a striebro v mŕtvom ťahu za výkon 310 kg.

Michal Vavrinec si v kategórii do 93 kg až v záverečnom treťom pokuse zapísal jediný pokus v tlaku na lavičke, ale aj to mu stačilo na zisk bronzovej medaily za výkon 230 kg. V drepe zvládol 290 kg a v mŕtvom ťahu 260 kg. Obsadil celkové 6. miesto s trojbojom 780 kg. Kristián Slíž obsadil v kategórii do 105 kg 6. miesto s trojbojom 900 kg. V drepe zaznamenal výkon 362,5 kg, v tlaku na lavičke 237,5 kg a v mŕtvom ťahu 300 kg.

Titul juniorského majstra Európy v silovom trojboji získal Boršč, ktorý v kategórii do 74 kg triumfoval výkonom 667,5 kg. Vo všetkých disciplínach pridal striebro, v drepe zvládol 242,5 kg, v tlaku na lavičke 167,5 kg a v mŕtvom ťahu 257,5 kg. Tituly vicemajstersky pridali juniorka Patrícia Slížová s trojbojom 452,5 kg a dorastenka Karolína Milatová s trojbojom 340 kg. Oba výkony sú novými národnými rekordmi.