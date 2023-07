Talentovaný, len 17-ročný slovenský cyklista Tommy Miškolci z tímu Polcster Racing z Rajeckých Teplíc znova preukázal svoj veľký talent v oficiálnej disciplíne UCI pod názvom pumptrack.

Počas víkendu v portugalskom mestečku Loureira v mužskej svetovej kvalifikácii o účasť na novembrový svetový šampionát 2023 v Argentíne, ako jeden z najmladších zo všetkých 29 účastníkov - nečakane triumfoval nad elitnými top jazdcami a senzačne zvíťazil! Vzrušenie seriálu podujatí pridáva otvorený formát kvalifikačných kôl, podobný ako v F1, kde jazdci majú určitý vyhradený čas, aby získali najrýchlejšie kolo. Dráma narastá v posledných minútach, v ktorých jazdci bojujú o čo najlepšie poradie. Účasť na svetový šampionát si zabezpečia z každého seriálu (cca desať) len prví štyria...

Mladý jazdec Tommy Miškolci skončil v kvalifikácii na štvrtom mieste a nasledovala tradičná ,,vyraďovačka" pre posledných osem pretekárov, kde už pracovala aj nervozita... V záverečnom semifinále vyradil skvelého majstra Španielska Ángel Heras Morena a vo finále ho čakal známy profesionálny bikrosár 26-ročný Francúz Thibault Dupont, bronzový z posledného svetového šampionátu.

Iba 17-ročný Tommy Miškolci šokoval konkurenciu a kvalifikoval sa na MS v Argentíne. V ženskej kategórií slovenskú radosť doplnila Kristína Nováková, ktorá skončila na 3. mieste a rovnako sa kvalifikovala na MS do Argentíny. Zdroj: Archív

Vyrovnaný a dramatický súboj vyhral náš Tommy Miškolci, ktorý zdolal Francúza Duponta o dvesto stotín. Fantastický triumf mu vyniesol priamu účasť na svetovom šampionáte v Argentíne, kde zabojuje v novembri o najcennejší dúhový dres! ,,Som nesmierne šťastný, pretože je to jeden z najväčších mojich cyklistických úspechov a určite ma to ešte viac posunie vpred. Začiatok som mal trochu vlažnejší, ale postupne som sa veľmi rýchlo adaptoval. V závere podujatia som mal za súperov oveľa starších, skúsenejších jazdcov, bikrosárov, ktorí to na tratiach na ,,bmxkách" doslova všetko valcujú. Spomeniem len napríklad, že tretí skončil uznávaný Francúz Eddy Clerte, superhviezda BMX, pred dvoma rokmi majster sveta...," skonštatoval len 17-ročný talentovaný pretekár Tommy Miškolci z Rajeckých Teplíc, ktorý najradšej relaxuje v jeho obľúbených a vychýrených termálnych kúpeľov Spa Aphrodite.

Podľa slov odborníkov a organizátorov, mladý Slovák príjemne prekvapil úžasným technickým výkonom, dravosťou, trať mu jednoducho sadla a údajne sa na horskom bicykli oveľa lepšie opieral v zákrutách, než tradiční ,,bikrosári".... Mimochodom, namerali mu najrýchlejší čas podujatia - 11,7 s., čo svedčí o jeho kvalitách. Finále malo ešte menšiu dramatickú dohru, pretože rozhodcovia preverovali, či v závere Miškolci nevybehol skôr na trávnik... Napokon sa ukázalo, že z trate zišiel až po prejdení cieľovej pásky, takže všetko bolo v poriadku. Treba ešte dodať, že v ženskej kategórii Slovenka Kristína Nováková skončila tretia a rovnako sa kvalifikovala na šampionát!