Šesťdesiatnik Jozef Lohyňa by svoj život nemenil: K filmu a do mafie ma nelákali

Počas športovej kariéry patril k najlepším zápasníkom na svete. Ako jediný Čechoslovák vybojoval titul majstra sveta vo voľnom štýle. Jozef Lohyňa oslávil pred pár dňami 60. narodeniny a dovolil nám v rozhovore nahliadnuť do svojho súkromia.

Ako ste sa dostali k zápaseniu? V čom vám učaroval tento šport?

- Bolo to celkom náhodou. S chalanmi z dvora sme sa vybrali na tréning do starej sokolovne v Prievidzi. Učaroval mi svojou pestrosťou v tréningoch. Bolo v nich veľa obratnosti a, samozrejme, súboje so súpermi a dokazovania si sily mladých chalanov.

Bolo to dané prostredím, v ktorom ste vyrastali?

- Aj prostredím, lebo v tej dobe zápasenie v Prievidzi sa uberalo dobrým smerom a začínalo naberať na popularite. Všetko to tam dajako začalo zapadať dobre dokopy. Tréneri aj chlapci, ktorí sa prihlásili na zápasenie a vytvorila sa tam dobrá partia, či už v kategórii žiakov, mládeže alebo mužov.

Aký ste boli žiak? „Bili“ ste sa aj v škole či mimo, alebo ste si energiu nechávali do telocvične?

- Bol som živé dieťa, tak ako väčšina chlapcov. V škole sme povyvádzali hocijaké kúsky, ale biť som sa nebijával. Keď som začal chodiť na zápasenie, tak energiu som si vybil na tréningoch.