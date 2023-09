BRATISLAVA - V Bratislave sa na začiatku týždňa konala konferencia Dostaňme šport na správnu cestu, na ktorej vystúpil aj šéf Slovenského športového a olympijského výboru Anton Siekel (53). S ostatnými hosťami diskutoval aj o tom, ako vyzerá šport v okolitých krajinách, ako je financovaný u našich susedov, pričom pre Šport24.sk prezradil, od koho by sme si mali brať príklad.

Aké sú najväčšie výzvy, ktorým v súčasnosti čelí náš šport?

- Začal by som tým, že každá doba prinášala výzvy pre tých, ktorí v danom čase riadili šport alebo sa ho snažili zlepšiť. Je to niečo, čo musíme očakávať a je to prirodzené. Ak ľudia čakajú odpoveď, že je to viac financií do šport, tak ja by som začal skôr celospoločenským uznaním, čo prináša šport krajine a potom si vieme povedať, koľko peňazí je doň vhodné investovať. Prial by som si, aby spoločenská klíma viac priala športu a keby si ľudia uvedomili, že to nie je len o olympiáde a majstrovstvách sveta. Je to aspekt, ktorý prináša do rodín viac zábavy a možno to smelí aj samotnú krajinu. O zdravotných aspektoch ani nehovorím. Toto sú veci, ktoré by sme radi aj prostredníctvom takýchto konferencií komunikovali.

Na čele olympijského výboru ste už niekoľko rokov. Ako by ste porovnali vaše začiatky a súčasnosť?

Úprimne, ešte stále mám za chrbtom svoju prvú prezentáciu, keď som na olympijský výbor nastupoval v roku 2016, kde som si stanovil ciele a postupne ich konfrontujem s realitou. Prvý míľnik sa podaril v roku 2018, keď sa olympijský výbor pretransformoval na strešný orgán. Bolo to dôležité, pretože sme potom z toho mohli vychádzať pri tvorbe legislatívy a pri komunikácii s politikmi a podobne. Podarilo sa nám zriadiť funkciu štátneho tajomníka pre šport, no až čas ukáže, ako sa táto funkcia osvedčila. Veľmi sa teším, že Fond na podporu športu sa osvedčil a nikto už nespochybňuje jeho existenciu. Aj do budúcna vidím veľkú prioritu prostredníctvom tejto inštitúcie financovať veľké projekty.

Ak by ste mohli mávnutím prútika zmeniť jednu v našom športe, čo by to bolo?

- Veľmi by som si želal, aby sa šport dostal do rodín a keby si aj rodičia uvedomili, že športovanie je veľmi dobré pre deti a pre nich samotných. Aspekty, ktoré im rekreačný šport môže priniesť, sú ďaleko väčšie ako prezentácia Slovenska prostredníctvom úspechov, ktoré sú, samozrejme, takisto dôležité. Skutočne, čo robí športovca športovcom, je forma pohybu a zábavy.

Na konferencii sa hovorilo aj o okolitých krajinách. Od koho by sme si mohli zobrať príklad?

- Veľa ľudí by povedalo, že Maďarsko. Šport je tam silnou súčasťou politiky, ale ja by som vyzdvihol ako pozitívny príklad Dánsko. Bol som tam a ťažíme z dobrých skúseností, ktoré majú partnerské olympijské výbory. Dánskou veľkosťou krajiny a štruktúrou športu, ktorú majú etablovanú, je pre nás veľkým príkladom. Vrátili sme sa odtiaľ s veľkou inšpiráciou, ako by sa šport mohol usporiadať aj u nás.