Kde príde, tam je neprehliadnuteľný a inak to nebolo ani na kinopremiére filmu o kariére a živote Martina Škrtela. Slovenský raper Patrik „Rytmus“ Vrbovský vytiahol zo šatníka kúsok, ktorým zatienil aj hviezdneho futbalistu.

Spomínaná kinopremiéra prilákala viaceré známe tváre. Nechýbal tam tréner Vladimír Weiss, ktorý prišiel s manželkou, bývalý futbalista Marek Sapara taktiež s manželkou, bývalý hokejista Richard Lintner či moderátorka Iveta Malachovská s manželom.

Samozrejme, prišiel aj Škrtel spolu s manželkou a synom. Kým bývalý obranca našej reprezentácie sa na kinopremiéru obliekol do obleku, Rytmus zvolil úplne iný štýl. Nahodil na seba bundu, na ktorej svietil nápis, ktorý si už so slovenským raperom vybaví zrejme každý. Pozrite sa, ako prišiel Rytmus do kina, v GALÉRII.