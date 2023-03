Vášeň rodičov či tety Petry sa preniesla aj na ňu. Vlhovej neterke Lujze učarovali po lyžiach aj rýchle kolesá.

Boris Vlha sa viackrát pochválil pokrokmi jeho dcéry na lyžiach, ktorú na svahoch sám trénuje, keď mu to čas dovolí. Zdá sa však, že to nie je jediný šport, ktorý Lujze učaroval. Kým na lyžiach je jej veľkým vzorom teta Petra, na dvoch kolesách jej môže cenné skúsenosti odovzdať práve otec, pre ktorého je jazda na motorke veľká vášeň.



Vlhovej brat ukázal, že jeho dcéra možno má len tri roky, ale adrenalín a rýchlosť miluje odmalička a ešte pri tom na dvoch kolesách vyzerá maximálne štýlovo. Ktovie, či ju to bude ťahať k motorizmu a či s tým bude jej mama Simona spokojnejšia ako s lyžovaním. „Sima tvrdí, že Lujza bude radšej robiť letný šport,“ prezradil Boris na stránke svojej sestry.