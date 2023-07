BRATISLAVA - Americký futbal je na Slovensku stále menšinovým športom, ktorému sa venujú najmä nadšenci. Zmeniť sa to pokúšajú v Nitre, kde sa generálnym partnerom klubu Nitra Knights stal Samuel Vetrák, ktorý tomuto športu pred rokmi prepadol a pod Zoborom má s americkým futbalom a vedením klubu smelé plány, ktoré začínajú napĺňať. Viac prezradil v rozhovore pre Šport24.sk.

Tím Nitra Knights ste finančne podporovali už vlani a od novej sezóny ste sa stali generálnym partnerom klubu. Čo vás k tomu viedlo a prečo ste si vybrali práve americký futbal?

- Americký futbal som si vybral z dvoch dôvodov. Som vášnivý fanúšik tohto športu asi dvanásť rokov. Dlho som ho sledoval ako divák a organizoval som Super Bowl akcie u mňa doma s tým, že som sa stal postupne v tejto komunite známym. Nitru som minulý rok podporoval príležitostne po finančnej stránke, no po sezóne sme si sadli s tým, že chceme vytvoriť nejakú stratégiu. Urobili sme trojročný plán, v ktorom sme zahrnuli nielen športovú, ale aj marketingovú a právnu stránku, takisto výchovu mládeže. Plán je dlhodobý aj preto, že zázraky sa nedejú zo dňa na deň. Americký futbal je náročný, pretože v ňom máte 53 hráčov, takže v rámci manažmentu je to oveľa ťažšie ako iné športy. Príprava na sezónu trvá skoro pol roka - doniesli sme amerického trénera aj hráčov zo zámoria. Zaviedli sme nový tréningový systém, nutričné a kondičné plány, ale aj taktické tréningy. Išlo to do systematickejšieho prístupu. Ďalším dôvodom je to, že ide o komplexný šport, v ktorom musíte byť silný, rýchly a inteligentný zároveň. Nie je to len kontaktný šport, je to až taká šachová partia, pretože hráči musia ovládať 300 signálov, ktoré sa môžu odohrať na ihrisku. Navyše všetko sa odohráva v nedeľu - je to taký rodinný deň spojený s oslavou športu, pretože k nám chodia rodiny a je to iné oproti iným športom a štadiónom, kde môžete počúvať nadávky alebo prísť k úrazu od násilností. To sa tu nestáva. Aj v USA chodia na americký futbal ľudia, ktorí tomu nerozumejú, no prídu sa zabaviť, porozprávať sa s priateľmi a dajú si hamburger. Je to jednoducho akási udalosť.

Americký futbal je u nás braný stále ako menšinový šport - ako teda vôbec prebieha skladba kádra. Ide o hráčov, ktorí sa v minulosti venovali iným športom?

- Mojou misiou je nielen podporovať Nitru, ale americký futbal ako taký a urobiť z minoritného športu mainstreamový. Niečo, ako sa deje v MMA, kde sa Oktagon dostal z okraja do centra záujmu. Preto sme najali marketingového a produkčného manažéra práve z Oktagonu, ktorý sa nás snaží vytiahnuť do toho mainstreamu. Tak máme nastavené aj plány s tým, že už teraz máme na sociálnych sieťach polmiliónové zásahy pred zápasmi. A čo sa týka skladby mužstva - na tento šport sú vlastne tri kádre - offence (útok), defence (obrana) a special unit (špeciálny tím). Každý má svoju úlohu, preto je tých hráčov tak veľa. Musíte byť dobre fyzicky stavaný, no nie je to ako v hokeji, že keď ste malý, tak sa neuplatníte. Keď ste v americkom futbale malý, tak ste running back a keď veľký, tak wide receiver. Každá fyzická skladba človeka sa v tomto športe uplatní. Ak chalani predtým robili iné športy, tak to bol väčšinou práve hokej. Mnohí však hrajú americký futbal už 20 rokov a je to prvý a jediný šport, ktorému sa kedy venovali.

V tíme máte aj troch Američanov. Ako vlastne takýchto hráčov prilákate na Slovensko?

- V prvom rade treba povedať, že je to zatiaľ amatérsky šport, čiže všetci majú prácu a hlavný príjem niekde inde. Toto robia popritom, čiže toto je aj najväčším problémom profesionalizácie tohto športu u nás. Pokiaľ ide o amerických hráčov, tí dostávajú odmeny, ale taktiež nejde o svetobornú sumu. Existujú stránky a platformy, kde si importov vyberáme a my ich podporujeme finančne, napríklad pokiaľ ide o letenky alebo o ubytovanie. Ani oni tu však nie sú len kvôli futbalu, ale aj kvôli ceste do Európy. Liga a asociácia majú normy, koľkých cudzincov môžete priniesť. Každý klub v českej súťaži, v ktorej pôsobíme, má dvoch či troch hráčov zo zahraničia. Chalanom sa tu páči a prinášajú aj určitú filozofiu a tréningový režim, keďže hrajú tento šport od detstva a vedia sa tak podeliť o rôzne veci s našimi chlapcami.

Aj z televízie vieme, že americký futbal je takou šou - ľudia sa prídu dobre zabaviť alebo najesť. Na čo sa teda môžu tešiť fanúšikovia na vašich dueloch v Nitre?

- V prvom rade je to kvalitný športový výkon. Snažíme sa robiť všetko pre to, aby sme sa prezentovali dobrými výkonmi. V druhom rade je u nás výborná atmosféra, čo si ľudia pochvaľujú a dostávame aj pochvalné správy, čo sa inde asi často nestáva. Máme dobrých moderátorov, takisto máme aj systém povzbudzovania, čiže divák je zapojený v hre prakticky neustále - môže sa tešiť z touchdownu, dobrej akcie alebo prispieť k tomu, že súper sa na ihrisku nepočuje a nemôže sa tak takticky dohadovať. Diváci sú dvanástym hráčom na ihrisku. Duel trvá približne dve a pol hodiny. Pred zápasom sú hymny, nástupy na ihrisko a podobné záležitosti. Cez polčas nechýba šou s roztlieskavačkami či rôzne súťaže pre deti. Po stretnutí nasleduje ďakovačka, podpisovanie aj stretávanie s hráčmi. Nie je to len o samotnom výkone.

Od tejto sezóny hrávate na nitrianskom futbalovom štadióne. Akú máte priemernú návštevnosť?

- Od 500 do 1 500 ľudí. Vlani sme hrávali na priľahlom štadióne a mali sme návštevnosť okolo 200 fanúšikov. Cieľom tejto sezóny bolo mať 500 až 1 000 ľudí. Keď pršalo, chodilo približne 600 priaznivcov, no na poslednom stretnutí bolo 1 400 ľudí.

Futbal v Nitre v posledných rokoch dosť chátra, takže ste teraz po hokeji druhým najnavštevovanejším športom?

- Áno, dá sa to tak povedať. Momentálne sme druhý najnavštevovanejší šport v Nitre a plánujeme to potiahnuť aj na vyššiu návštevnosť. Máme dobrú spoluprácu s mestom, primátor osobne otváral jeden duel, čiže sme mestu vďační, že nám umožňuje využívať štadión a my sa odvďačujeme príjemným programom a dobrou návštevnosťou. Vieme, že máme limity, ale myslím si, že sme ich stále nenaplnili a chceme pokračovať v tomto trende.

Vieme, že futbal a hokej sú u náš najpopulárnejšie športy a mnohí americkému futbalu nevedia prísť na chuť. Čo by ste týmto ľuďom povedali, aby ste ich prilákali na štadión?

- Americký futbal nie je u nás najznámejší šport, ale keď mu človek prepadne, tak sa väčšinou do neho zaľúbi a to hovorí za všetko. Po komplexnej a taktickej stránke je to pekný šport. Robíme slušné podujatia, kde deti nepočúvajú nadávky. Na štadióne sa je vždy na čo tešiť. Spolupracujeme aj s hokejovým klubom, s ktorým sa navzájom propagujeme. Vieme, že Nitra má jednu z najlepších fanúšikovských základní, čo rešpektujeme. Aj preto sa snažíme čítať nitrianskeho diváka a prispôsobiť sa jeho potrebám. Ľuďom chceme ponúknuť to, čo hľadajú a podľa toho prispôsobiť program.

Vy ste generálnym partnerom klubu, ak to nie je tajomstvom, aký je približný rozpočet na sezónu?

- Ešte by som nechcel zverejňovať nejaké sumy. Nie je to málo, ale ani tak veľa ako hokej či futbal. Sumy sú radovo nižšie. Veľa vecí si stále robíme sami takzvane na kolene. Obraciame každé euro, ale na druhej strane, nejakú finančnú injekciu si to vyžiadalo a musíme s ňou pracovať. Robíme na všetkých možných príjmoch, od sponzoringu, predaj lístkov až po predaj suvenírov. Je to na tesno, ale rozpočet je rádovo nižší, ako je tomu pri tých najhlavnejších športoch.

Je vôbec nejaká šanca, aby sa Slovák niekedy dostal do NFL alebo aspoň do inej súťaže, kde by si mohol dobre zarobiť hraním amerického futbalu?

- Je to tak ako v každom športe. Museli by ste sa tomu venovať odmalička. Ani Verstappen či Hamilton nezačali s jazdením ako 10-roční. Musíte sa tomu fakt venovať od detstva. V mládežníckych kategóriách sa to volá flag futbal - je to bezkontaktná forma amerického futbalu. Deti sa učia taktike, rýchlosti, agilite a ďalším veciam. Keď následne dorastú fyzicky, tak môžu prejsť na kontaktnú formu. V Európe sú za najlepšie ligy považované tie v Nemecku a Rakúsku. Odtiaľ niektorí dokázali prejsť do USA a urobiť tam kariéru, ale venovali sa tomu odmalička. My si dorast stále len budujeme, ale ešte to nie je na takej úrovni, aby sme mohli poskytnúť také zázemie, aby raz ten hráč mohol byť v NFL. Je to však náš cieľ. Do troch rokov chceme urobiť z amerického futbalu mainstreamový šport a vybudovať veľkú základňu aj s mládežníckymi kategóriami.

Pôsobíte v českej lige, kde ste postúpili do semifinále play-off a zároveň ste najlepším slovenským tímom. Ako teda zatiaľ hodnotíte sezónu?

- Hodnotím ju ako úspešnú. Naším cieľom bolo postúpiť do play-off, mať cez tisíc divákov a budovať mládežnícku základňu. To boli ciele na prvý rok a teraz ideme ďalej. Radi by sme úspešne dotiahli semifinále a finále, ale budeme potrebovať aj trochu šťastia. Na tomto úspechu budeme stavať ďalšiu sezónu.