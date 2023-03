Prvýkrát prehovorila o strate dieťatka. Partnerka futbalistu Cristiana Ronalda Georgina Rodriguezová otvorila trinástu komnatu.

Netflix natočil seriál o Argentínčanke s názvom „I am Georgina“ (Som Georgina), v ktorom Ronaldova priateľka dáva nahliadnuť do jej každodenného života a odhaľuje aj detaily zo súkromia. V druhej sérii sa vrátila ku strate synčeka, o ktorého prišla minulý rok. Georgina čakala dvojičky, no prežila z nich len dcérka Bella Esmeralda. Nebolo to prvýkrát, čo Ronaldova partnerka prišla o dieťa.

O to náročnejšie pre ňu boli lekárske vyšetrenia počas tehotenstva. „Pred každou návštevou gynekológa som mala nočné mory, pretože som sa bála, v akej polohe deti budú, aký bude pôrod, či nebude nutný cisársky rez. Bála som sa každého ultrazvuku. Bola som zakaždým napätá, pretože som predtým už trikrát potratila, zakaždým som z toho bola zničená. Každé vyšetrenie bolo pre mňa hrôza, vždy som zvracala,“ odhalila v seriáli Georgina a prezradila, že synček mal dostať meno Angel.

Kým dcérka bola silná a zdravá, srdce synčeka šokujúco dotĺklo. „Časť môjho srdca bola zlomená,“ tvrdí Argentínčanka. Potom, ako s Cristianom ako-tak vstrebali tragickú správu, prišla náročná úloha: povedať to svojim ostatným deťom. Najskôr im to však tajili.

„Pýtaš sa sám seba, ako budeš pokračovať. Nebola som pripravená prijať, čo sa mi stalo. Nebola som pripravená povedať o tom deťom. Stále som mala tehotenské bruško. Najskôr som im povedala, že sa Angel narodí neskôr. Potom im Cristiano povedal, že Angel je v nebi. To bola dávka reality," hovorila Georgina.

O náročných chvíľach hovoril už pred časom Ronaldo, ktorý to najstaršiemu synovi prezradil, keďže v tom čase mal 12 rokov. „Rozprával som sa o tom s Cristianom juniorom. Mal 12 rokov, rozumel všetkému, mali sme spolu dobrý rozhovor. Plakali sme spolu v jeho spálni. Rozumel tomu, ale zároveň bol trochu zmätený,“ hovoril vtedy futbalista.

Tragédia zmenila najmä Georginu. „Už nikdy nebudem ten istý človek ako predtým. Vždy, keď sa pozriem na Bellu, pýtam sa samej seba: Bol by aj Angel taký? Nie som však pripravená o tom premýšľať, akoby som to stále neprijala. Vždy hovorím mojim deťom: Váš malý brat je v nebi, nechce chodiť, chce lietať. Zakaždým, keď sa pozriete na oblohu, myslite na neho."