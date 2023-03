V posledných rokoch na seba upozorňuje viac ako hereckými výkonmi svojimi vnadami. Teraz to však Helen Flanaganová za svoje prsia schytala.

Pred časom o sebe vyhlásila, že má najkrajšie prsia na svete. Napriek tomu sa jej zrejme nepáčili, a tak sa rozhodla pre radikálny krok: nechala si ich zväčšiť. Flanaganová si plastikou chce zdvihnúť sebavedomie po rozchode s anglickým futbalistom Scottom Sinclairom, s ktorými bola dokonca zasnúbená.

Novými prsami chce naštartovať svoj súkromný život a nakopnúť si sebavedomie. „Je to niečo, čo som urobila pre samú seba. Chcela som to urobiť pre svoju sebadôveru,“ vyhlásila. Teraz vydráždila fantáziu svojich followerov na instagrame pikantnými zábermi, na ktorých predviedla svoje upravené prsia v plnej paráde, za čo okrem pochvál zožala aj početnú kritiku. Či už za to, že matke troch detí sa takéto zábery nehodia, alebo za to, že od rozchodu s futbalistom pridáva na internet fotografie, na ktorých má na sebe čím ďalej, tým menej oblečenia.