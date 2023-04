BRATISLAVA – Množstvo vrcholových športovcov na Slovensku a aj vo svete čelí po skončení profesionálnej kariéry viacerým problém. Niektoré vyústia až do momentu, keď sa rozhodnú vziať si život. Uznávaný psychológ Tomáš Gurský vysvetlil pre Šport24.sk dôvody, ktoré ich doženú až ku samovražde.

Pravidelne vídame, že bývalí profesionálni športovci spáchajú niekoľko rokov po ukončení aktívnej kariéry samovraždu. Výnimkou nie je ani Slovensko. Najznámejšími prípadmi za posledné roky boli v športovej sfére úmrtia bývalého hokejistu Dušana Pašeka či bývalého futbalistu Juraja Halenára. Obaja si mali siahnuť na život. Najnovšie otriasla verejnosťou smrť nášho bývalého futbalistu Radoslava Kunza. Bývalý kapitán Interu Bratislava sa údajne obesil.



Zisťovali sme, prečo sa uchýlili takémuto tragickému rozhodnutiu. „Kariéra vrcholového športovca sa primárne zameriava na podávanie maximálnych výkonov v dlhodobom meradle, najmä, ak sa šport stane hlavnou profesiou. Na iné príliš neostáva čas a športovci sa nerozvíjajú harmonicky v ďalších oblastiach života ako manželstvo, profesia mimo šport, záujmy, a podobne. Keď im vrcholová kariéra skončí, cítia sa byť nekompetentní v bežnom živote, a to obrovská zmena oproti tomu, keď žili podľa režimu od raňajok až po spánok. Koniec kariéry znamená aj stratu spoločenský statusu, ktorý mali vysoký. Nastáva životné vákuum, ktoré vedie obvykle k frustrácii a depresiám,“ prezradil športový psychológ Tomáš Gurský.



Hlavným spúšťačom osobných a následne psychických problémov u športovcov je to, že sa po kariére zadĺžia a následne skrachujú. Zle investujú, či stanu sa závislými na hazarde. To sú aspekty, ktoré vedú k tomu, že nezvládajú svoj život a rozhodnú sa s ním skoncovať. „Bohatých športovcov, ktorí sú takpovediac "za vodou" je zlomok, väčšina z nich sa zadlží v súvislosti s obrovskou finančnou náročnosťou vrcholového športu. Málokto sa vie dlhodobo starať o financie, ktorých je raz nadbytok, inokedy nedostatok. Obrovský problém predstavuje v súčasnosti gamblerstvo a stávkovanie, ktorým si často vyplňujú voľno počas kariéry, aj keď je to zakázané. Majú pocit, že sú experti na športové prognózy a preto zarobia, ale to je iluzórne. Okrem chorobnej závislosti na hazarde sú prirodzeným dôsledkom aj nezvládnuteľné dlhy,“ vysvetľuje Gurský.



Uznávaný psychológ upozorňuje, že ide o celospoločenský problém, o ktorom by sa malo viac hovoriť. „Suicídium je finálne štádium krízy, ktorá často trvá mnoho rokov. Existenčné problémy ako dlhy, rozpad rodiny, strata kamarátov a iné sa navrstvia do subjektívne neriešiteľnej situácie. Ale aj športovci, ktorí sú pripravení na život po kariére, potrebujú roky, aby sa dokázali s prechodom do civilu efektívne vysporiadať. Je to komplexný problém a takto ho musíme riešiť,“ pokračoval pre Šport24.sk.



Gurský tiež vyzýva k tomu, aby sa výchova športovcov s tým, aby vedeli plnohodnotne žiť aj po kariére podchytila omnoho skôr. „My ako psychológovia či mentálni koučovia sa musíme zaoberať nielen zvyšovaním výkonnosti, ale aj mentálnym zdravím a psychohygienou športovcov. Treba ich viesť k budovaniu celoživotnej, a nielen športovej kariéry. Všeobecne platí pravidlo, že od polovice aktívnej športovej dráhy by športovci mali začať myslieť na "zadné dvierka" čo budú robiť po ukončení kariéry. Pomôcť môžu rekvalifikačné profesijné programy, finančné poradenstvo alebo niekedy aj cielená psychoterapia,“ dodal.