To, že nemá zábrany, je o nej dobre známe. Tento raz to frajerka španielskeho futbalistu Marca Bartru Jessica Goicoechea poriadne prehnala. Na verejnosti sa totiž objavila s holými prsami.

Často sa objaví bez šiat aj bez spodnej bielizne, inokedy sa zase španielska modelka a módna návrhárka nemá problém objaviť na verejnosti v extrémne pikantnom outfite. Inak tomu nebolo ani teraz, no neprehnala to už?

"Jessica vstúpila do klubu bez podprseniek," okomentoval bulvárny denník The Sun zábery sexi Jessicy. Tá síce mala na sebe šaty, ale boli priesvitné a keďže nemala podprsenku, celému svetu sa naskytol pohľad na jej holé prsia. To však u nej nie je nič výnimočné. Podobný krok urobila len nedávno na galavečeri v Madride, kde sa jej predierali bradavky von.