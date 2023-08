Florencia - Slovenské volejbalové reprezentantky sa vo štvrtok presunuli z estónskeho Tallinnu do Florencie. V nedeľu 27. augusta o 21.00 SELČ čaká družstvo Michala Mašeka osemfinálový súboj s Bulharskom. Slovenky po príchode čakalo voľno od volejbalových povinností, no následne odštartovali prípravu na vyraďovaciu fázu.

Slovenky v skupine zdolali okrem Estónska aj Fínsko (3:0) a Španielsko (3:0). Za kratší koniec ťahali proti najväčším favoritkám skupiny Holanďankám (0:3) a takisto aj proti Francúzkam (0:3). "Základnú skupinu sme zakončili presne tak, ako sme si predstavovali. Prakticky sme mali postup po troch zápasoch istý. Zápasy, v ktorých sme si stanovili za cieľ víťazstvo, sme zvládli. Na úroveň Holandska a Francúzska ešte nemáme parametrovo, skúsenosťami a ani možnosťami. Títo súperi sú jednoducho ďalej. Reálne najlepší scenár, ktorý sme mohli dosiahnuť, sme aj naplnili," uviedol pre oficiálnu stránku svf.sk hlavný tréner Michal Mašek.

Na stredu naordinoval 40-ročný kouč úplné voľno a oddych od volejbalových povinností. Slovenky tak iba čakali na meno svojho osemfinálového súpera, ktorým bude Bulharsko. "Voľno sme potrebovali ako soľ. Mali sme najťažší program zo všetkých tímov v našej skupine, keď sme ako jediní odohrali päť zápasov v priebehu šiestich dní, čo je poriadne náročná porcia. Našťastie sme si oddýchli. Osemfinále hráme až v nedeľu, takže sme mohli pohodlne cestovať a večer si v dejisku turnaja zatrénovať. Do zápasu nám zostávajú tri dni a tým pádom si môžeme ešte v tréningu doladiť veci, ktoré chceme uplatniť v zápase proti Bulharkám," povedal Mašek.

Bulharky obsadili vo svojej základnej skupine druhú priečku, ktorú im zabezpečila až výhra v poslednom zápase proti Švajčiarsku (3:1). Bulharky sú síce rebríčkovo nad Slovensko, ale nejde o nezdolateľného súpera. "Budeme musieť hrať na hranici našich možností. V daný deň aj hodinu dáme do hry všetko. Bulharky sú výborný tím, majú omladené družstvo a dlhodobo dokazujú svoju úroveň. V dueli sú favoritkami, ale pokiaľ sa na ne dobre pripravíme a dáme do našej hry maximum, tak máme šancu uspieť," dodal pre svf.sk slovenský kormidelník.

Stredajší oddych padol dobre aj hráčkam. Trávili ho po svojom, ale cestou z Tallinnu do Florencie už bolo cítiť, že ďalšia misia sa začína. "Po dueli s Estónskom sme dostali voľno, čo nám padlo vhod. Tento čas sme využili na oddych od volejbalu. Vo štvrtok sme už ale cestovali do Florencie, kde nás čaká nová úloha a tou je osemfinálový zápas proti Bulharkám. Príprava naň sa začala a dáme do toho všetky, aby sme v ňom uspeli," poznamenala slovenská blokárka Nina Herelová.

Do vyraďovacej fázy postúpili Slovenky druhýkrát v ére samostatnosti, v roku 2019 si vybojovali postup na domácej palubovke a v osemfinále podľahli Taliansku 0:3.