Predčasné voľby otvorili dvere do parlamentu aj športovcom: Obhájil len Dušan Galis

Úspešní športovci opäť skúšali šťastie vo veľkej politike. Nie každému sa však poradilo presvedčiť voličov, aby mu dali svoj hlas. Predčasné parlamentné voľby však niektorým z nich umožnili zotrvanie na poslaneckých stoličkách, iným dali šancu vyskúšať niečo nové.

Do Národnej rady SR si napriamo vybojovali miestenku len štyria športovci, no nie je vylúčené, že rokovania o zostavení vlády a presuny úspešných do exekutívy opäť uvoľnia kreslá pre ďalších z pozície náhradníkov.

Poslaneckou stálicou je Dušan Galis, ktorý reprezentuje stranu Smer-SD od roku 2006. Najviac športovcov v poslaneckej lavici však bude mať strana Hlas-SD.



Legendárny futbalista Dušan Tittel, ktorý v minulosti v parlamente sedel už za stranu SNS, je na 18. volenom mieste kandidátky, štvornásobnému olympijskému medailistovi Erikovi Vlčekovi patrí 23. miesto.



Posledným zástupcom v politike je zvolený kandidát koalície OľaNO a priatelia Viliam Tankó, ktorý si vyboxoval miestenku z 10. miesta.



Status poslanca parlamentu a k tomu prináležiaci plat sa zatiaľ neušiel bratrancovi šéfa strany Hlas a bývalému futbalistovi Podbrezovej Lukášovi Pellegrinimu a jeho spolustraníkom - bývalému futbalovému reprezentantovi Stanislavovi Šestákovi a bývalému futbalovému rozhodcovi Ľubošovi Micheľovi (Hlas).



Do parlamentu sa nedostanú zrejme hokejisti Juraj Mikúš a Dávid Skokan (KDH). Poslanecký mandát neobhájili bývalý tenista Karol Kučera (OľaNO) a úspešný volejbalista a štátny tajomník pre šport Richard Nemec (Demokrati).