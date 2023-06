Prečo lezieš na hnusný západ? Manželka ruskej legendy to za luxusnú dovolenku schytala

Je známa tým, že si potrpí na luxus. Manželka ruskej krasokorčuliarskej legendy Jevgenijho Pľuščenka Jana Rudkovská sa pochválila zábermi z dovolenky. Samozrejme, nie v rodnej krajine, ale v Saint Tropez.

Pľuščenko podporuje prezidenta Vladimira Putina, a to aj potom, ako ruské vojská vtrhli na Ukrajinu. Dostáva sa mu, napríklad, finančnej podpory na jeho projekty a ďalších výhod, vďaka ktorým Jana neprotestuje a jednoducho si užíva luxusný život.

Nie je to tak dávno, čo sa sťažovala na to, že do Paríža musí kvôli sankciám letieť cez Turecko a ani servis v lietadle nebol podľa jej predstáv, čo ruskej podnikateľke a influencerke príliš nevoňalo. Nedávno sa zase „čvachtala“ v mori na Maledivách a teraz zvolila Francúzsku riviéru.

Jej „útek“ za oddychom na západ vyvolal mnohé kritické reakcie pod jej fotkami. „Prečo ako vlastenka nepózuješ v Luhansku?“ znie jedna z otázok. „Prečo leziete na hnusný západ a nezostanete v Rusku s Putinom?“ pýta sa ďalší follower. Rudkovská si prečítala svoje aj kvôli popisu k fotke „Vitajte v Saint Tropez“, ktorý dala v angličtine. „To je teda patriotka. Zabudla písať v ruštine?“ pýta sa Elena.

