Gymnastika znamená pre ňu veľa, no ani zďaleka nie všetko. Hoci Američanka Olivia Dunnová (20) ani zďaleka nepatrí k najznámejším športovcom na svete, na sociálnych sieťach ju sledujú milióny fanúšikov. Na Tik Toku ich má dokonca viac ako popová diva a zároveň jej krajanka Beyoncé.

Rodáčka z New Jersey zmenila za posledných pár rokov pohľad mužov na gymnastiku. Avšak ani zďaleka nie svojimi výkonmi, ale predovšetkým vzhľadom. Vďaka nemu jej popularita zo dňa na deň rastie, a to aj napriek tomu, že pre zranenie nohy tento rok do telocvične ešte ani nezablúdila.

Pôvabnej Olivii úplne stačí, že svoje profily na sociálnych sieťach pravidelne zásobuje odvážnymi snímkami, ktoré dokážu mužskú predstavivosť zamestnať na plné obrátky.

Aj vďaka tomu má na Instagrame 3,7 milióna sledovateľov. Na Tik Toku dokonca až 7,2 milióna, čo je o milión viac ako svetoznáma speváčka Beyoncé. Netreba sa však tomu vôbec čudovať, americká gymnastka svojich sledovateľov častokrát dráždi fotografiami, na ktorých má na sebe viac než úsporné bikiny a navyše v pózach, pri ktorých musí byť drvivej väčšine z nich poriadne horúco. Veď napokon, presvedčte sa o tom na vlastné oči v našej FOTOGALÉRII!