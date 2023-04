Naša bývalá plavkyňa Martina Moravcová (47) žije od roku 1995 v Dallase. V exkluzívnom rozhovore pre Šport24.sk si zaspomínala na svoje začiatky v USA, prezradila, ako sa v súčasnosti udržiava vo forme, ale i to, či ju dodnes mrzí, že zlato na olympiáde v Sydney jej ušlo len o osem stotín.

Od roku 1995 žijete v Dallase, kam ste sa vybrali študovať a neskôr ste sa tam aj natrvalo usadili. Cítite sa po toľkých rokoch viac Američankou, alebo ste stále hrdá Slovenka?

- To druhé, aj keď hovorím, že mám dva domovy, dve miesta, kde žijem s rodinou a kde mám priateľov. Hoci sa pravidelne pohybujeme medzi dvomi kontinentmi, tým, že aj manžel je Slovák, tak ten pocit Slovenska je v našej rodine stále veľmi silný. Doma sa rozprávame výlučne po slovensky. Dokonca aj naše deti by nevedeli povedať, čo sa cítia viac. Karolína, ktorá sa venuje plávaniu, chce jednoznačne v športe reprezentovať Slovensko.

Ako dlho vám trvalo, kým ste sa prispôsobili životu za morom? S čím ste mali najväčší problém?

- Človek sa prispôsobuje vždy, život sa mení neustále. Dnes sa už žije úplne inak ako pred dvadsiatimi rokmi a je jedno, či ste na Slovensku alebo v Amerike. Zo začiatku to nebolo jednoduché kvôli odlúčeniu od rodiny, prežívala som akýsi pocit izolácie, pretože v tom čase ešte neboli mobily, neexistoval skype či whatsapp, sotva začínal mail a celkovo bol internet ešte v plienkach. Čo i len párminútový telefonát na Slovensko stál veľa peňazí, a vôbec všetko bolo v USA niekoľkonásobne drahšie ako u nás.

Existuje ešte aj v súčasnosti v USA niečo, s čím nie ste stotožnená?

- Myslím si, že som sa prispôsobila všetkému. Zaujalo ma však napríklad to, že v Amerike sa ľudia sťahujú omnoho častejšie. Sú schopní presťahovať sa a zmeniť štvrť či dom len preto, že dieťa zmenilo školu, alebo chcú mať v súčasnej dobe „home officu“ o jednu izbu viac. Aj preto sú dnešné priateľstvá povrchnejšie ako kedysi, ľudia sa na seba neviažu alebo nespoliehajú. Naopak, na Slovensku postaví človek dom a obrazne povedané hodí kotvu. V USA ten pocit domova a naviazanie na miesto nie je tak silné ako u nás.

V Amerike ste sa pred rokmi zoznámili aj s manželom Martinom. Spomeniete si ešte na začiatky vášho vzťahu?

- Martin, ktorý bol v tom čase jedným z prvých výmenných študentov, čo odišli po revolúcii študovať do USA, ma počas Vianoc videl v televízii preberať cenu Športovec roka. Rozprávala som tam o svojich začiatkoch v zámorí a prvom semestri v Dallase. Zhodou okolností on študoval pár hodín južnejšie na inej univerzite, za ktorú hral aj tenis. Evidentne som sa mu zapáčila, a tak si vyhľadal telefónne číslo na môj internát. Kontaktoval ma, pár mesiacov sme komunikovali cez telefón a po čase sme sa začali navštevovať. Po skončení štúdia sa presťahoval do Dallasu, začal pracovať a náš vzťah pokračoval. Boli sme trpezliví a tolerantní, keďže som často cestovala po súťažiach a sústredeniach. Až po šiestich rokoch randenia sme náš vzťah spečatili v Piešťanoch svadbou a v máji oslávime už jej 22. výročie.