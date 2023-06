Paríž - Prezident organizačného výboru OH 2024 Tony Estanguet je pripravený na intenzívnu kritiku v súvislosti s vyšetrovaním francúzskej polície, ktorá preveruje podozrenia z korupcie pri organizácii parížskych hier. Bývalý vodný slalomár trvá na tom, že vyšetrovanie nemožno porovnávať s korupciou a etickými škandálmi, ktoré sa udiali na pôde OH v minulosti.

Polícia minulý týždeň vtrhla do budovy organizátorov a prehľadala i sídla spoločností, ktoré spolupracujú s organizátormi. Razie súviseli s dvoma samostatnými vyšetrovaniami založenými na informáciách, ktoré poskytla protikorupčná jednotka. "Je to prvýkrát, čo sa nám to stalo, takže nás to prekvapilo. Povedali sme policajtom, nech si vezmú všetky informácie, ktoré potrebujú," uviedol Estanguet. Bývalý olympijský víťaz očakáva, že úrady budú skúmať financovanie hier aj po ich skončení: "Som na to pripravený a viem, že je to súčasť tohto dobrodružstva. Budú nás intenzívne kontrolovať a veľmi kritizovať."

Estanguet, ktorý vybojoval zlaté medaily na hrách v rokoch 2000, 2004 a 2012, odmietol akékoľvek porovnanie preverovaných kontraktov so škandálmi z Tokia či Ria de Janeiro. "Je nefér povedať, že sme ako ostatní. Bohužiaľ, v minulosti sa veci pokazili a myslím si, že všetkých nás tak trochu hádžu do jedného vreca. No môžem povedať, že všetci sme a musíme byť veľmi opatrní, pretože tu nie je priestor na chyby," povedal 45-ročný Francúz.

V rozhovore s agentúrou AP tiež vyhlásil, že počas otváracieho ceremoniálu 26. júla bude Paríž najbezpečnejším miestom na svete. Slávnosť sa nebude konať na štadióne, ale v strede mesta na Seine, kde sa bude plaviť viac ako 100 lodí so športovcami a členmi výprav z dvesto krajín po šesťkilometrovej trase medzi mostami Pont d'Austerlitz a Pont d'Iena. Estanguet zároveň ubezpečil, že hlavné mesto Francúzska bude na olympiádu pripravené. "Je veľa vecí, ktoré ešte nie sú hotové, ale to je normálne. Kedysi som bol vrcholový športovec a viem, že nikdy nie je dobré byť pripravený rok vopred," uzavrel Estanguet.