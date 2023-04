Tvrdo na sebe makali, dostali sa medzi svetovú špičku, dosiahli to, o čom snívajú milióny ľudí, stali sa idolmi a zrazu prišiel šok! Slovensko sa spamätáva z ďalšej tragédie, keď si mal siahnuť ja život bývalý futbalista Radoslav Kunzo.

Futbalista Juraj Halenár, hokejisti Marek Svatoš či Miroslav Hlinka futbalový reprezentant Andrián Sivoň, tréner Milan Malatinský a naposledy funkcionár Dušan Pašek mladší. To sú mená, z ktorých stratou sa musel vyrovnať slovenský šport. Sľubne rozbehnuté kariéry, zabezpečený život po nej či úspechy v podnikaní alebo na manažérskych stoličkách. Napriek tomu sa odvážili všetko nechať tak a siahnuť si na život. Čo ich k tomu viedlo zostáva takmer vždy už len záhadou a nezodpovedanými otázkami. Niektorí síce zanechajú list na rozlúčku, ale ani ten nie vždy prezradí pravý dôvod. Psychológovia po celom svete sa snažia hľadať odpovede, prečo sa aj slávni ľudia odhodlajú k samovražde. „Približne 43 percent premenlivosti k samovražednému správaniu v bežnej populácii možno vysvetliť genetikou. Zvyšných 57% možno pripísať environmentálnym faktorom, teda zmenám v životnom prostredí okolo obete,“ napísal v knihe ´Samovražední: Prečo sa zabíjame?´ popredný psychológ Jesse Bering. Podľa neho genetická predispozícia a útoky okolia na vlastnú vôľu žiť vedú ľudí k tomu, aby radikálne zastavili bolesť. To by mohol byť aj prípad Dušana Pašeka, ktorý si v živote niesol spomienku na otcovu samovraždu a smrť zverenca v hokejom klube ho dohnali k radikálnemu riešeniu.