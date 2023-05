Šport24.sk Ostatné Ostatné Nízke sebavedomie vyriešila ruská bohyňa väčšími prsami. Keď to zistila mama, padla na kolená ×

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Chcela si zdvihnúť sebavedomie, no teraz to ľutuje. Ruská gymnastka Jana Kudriavcevová by najradšej vrátila čas.