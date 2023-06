Slovenská bobistka Viktória Čerňanská (21) zažila v stredu poobede scénu ako z hororu. Po tom, čo si odmakala tréning a absolvovala masáž v jednej z posilňovní v bratislavskom Ružinove, zistila, že zo šatne jej zmizli drahocenné veci.

Slovenská olympionička má za sebou vynikajúcu sezónu, pričom už niekoľko týždňov sa pripravuje na tú nasledujúcu. Po stredajšom poobednom tréningu ju však zalial pot omnoho viac ako počas neho.

Po tom, čo si dala v posilňovni už tradične do tela a absolvovala masáž, vrátila sa do šatne, kde zistila, že ju niekto okradol. „Zmizla mi peňaženka s dokladmi a nejakou hotovosťou. To ma však mrzí najmenej. Omnoho horšie je, že som prišla o dva prstene zo žltého zlata a jeden z bieleho, v ktorom bolo päť zafírov. Ten bol od mojej babky a mal pre mňa nevyčísliteľnú hodnotu,“ smutne konštatovala pre Šport24.sk Viktória Čerňanská.

Okrem peňaženky a prsteňov prišla bratislavská rodáčka aj o symbol olympijských hier. „V posledných rokoch som nosila na krku retiazku z chirurgickej ocele, na ktorej bol prívesok olympijských kruhov. Žiaľ, aj o to som prišla. Je mi z toho všetkého smutno, niečo také sa mi ešte v živote nestalo,“ pokračovala 21-ročná bobistická nádej, nad ktorou už niekoľko rokov drží ochrannú ruku legendárny Milan Jagnešák.

Ten je z toho, čo sa stalo jeho zverenkyni, rovnako šokovaný. „Je poľutovaniahodné, že sa v dnešnom svete dejú takéto veci. Mrzí ma to kvôli Viki, pretože viem, akú hodnotu mali pre ňu spomínané veci. Bol by som rád, keby sa našiel niekto, kto jej tie veci vráti, aby mala srdiečko na mieste a opäť mohla s čistom mysľou trénovať,“ zaželal si štvornásobný účastník olympijských hier.