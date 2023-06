Turnaj dohrávala so slzami v očiach. Slovenka Lucia Čermáková sa stala majsterkou sveta vo footgolfe. V rozhovore pre Šport24.sk opísala nielen emotívne chvíle zo svetového šampionátu na Floride, ale hovorí aj o samotnom športe, ktorý si získava čoraz väčšiu popularitu.

V rozhovore s Luciou Čermákovou sa dočítate: Čo ju čakalo doma po príchode z MS

Ktoré známe osobnosti jej gratulovali k titulu majsterky sveta

Kto ju okradol na majstrovstvách sveta

Prečo sekla s futbalom a vymenila ho za footgolf

Akú úlohu zohráva vo footgolfe psychika

Koľko si zarobí na jednom turnaji

Čo musí robiť, aby si zarobila na footgolfové turnaje

Ako vyzerali oslavy titulu majsterky sveta?

Oslavy sa začali už na ihrisku so spoluhráčmi. Po príchode domov nás hneď na letisku čakala spoluhráčova rodina, ktorá nám gratulovala a moja rodina si pre mňa pripravila veľký transparent s textom ,,vitaj, majsterka”, čo ma veľmi dojalo. Doma sme si urobili menšiu oslavu, môj priateľ priniesol balóny a kyticu. Deti, o ktoré sa starám, tiež prišli s kytičkami a v našej dedinke Láb vypukla eufória radosti.

Od zisku titulu uplynuli dva týždne. Aké boli prvé dni v koži majsterky sveta?

Musím sa priznať, že prvé dni som prespala. Prvé momenty uvedomenia si tohto titulu sú však nezabudnuteľné. Stále mám zimomriavky na tele a to už sú takmer dva týždne, čo som doma. Je to naozaj neopísateľný pocit plný emócií a zážitkov.

Čakali ste, že váš úspech takto obletí internet?

Tým, že bol náš šport po prvýkrát vysielaný v televízii, sa správa o mojom výsledku dostala naozaj k mnohým ľudom. Internet tomu tiež dopomohol, za čo som vďačná, keďže aj vďaka môjmu výsledku veľa ľudí zistilo, že tento šport existuje a možno si ho obľúbia aj oni. Samozrejme mi to otvorilo dvere do mnohých sfér, vďaka čomu som dostala gratulácie aj napríklad od Ľubomíra Višnovského, Mariána Gáboríka či Róberta Vitteka, ale aj od mnohých slovenských a českých spevákov či hráčov.

Na instagrame ste opisovali zážitok z MS na Floride, kde vám spoločnosť robili mnohé druhy zvierat, a to aj tie divoké. Ako sa vám hralo v takomto prostredí?

Florida a golfové ihrisko sú špecifické vďaka aligátorom, moriakom, hadom či jedovatým žabám. Pri kopaní cez jazierko som v ňom zahliadla aligátora, ale našťastie moja lopta neskončila vo vode, takže som sa vyhla potenciálnemu nebezpečenstvu. No zážitkom bolo, ako nám medvedík čistotný vykradol batohy, z ktorých vzal koláčiky.

Ako dlho sa venujete footgolfu a ako ste sa k nemu dostali? Poznali ste tento šport predtým?

Hrám ho už päť rokov a dostala som sa k nemu vďaka futbalu, kde som ako kapitánka juniorského tímu ŠK Slovan Bratislava robila rozhovor s pánom novinárom Rastislavom Blaškom, ktorý písal o nás článok. Spomenul mi footgolf, pozval ma na tréning, po ktorom som sa prihlásila s kamarátom na turnaj dvojíc. Pri rozhovore som však počula o footgolfe prvýkrát.

Aké ste mali ohlasy na váš nový šport od rodiny či kamarátov? Museli ste im vysvetľovať, čo to vlastne footgolf je?

Rodine som to vysvetlila rýchlo, po čase sa mu dokonca začala venovať aj moja sestra a občas aj mamina. Kamarátov to zaujalo natoľko, že sa dohodneme a chodíme hrávať spolu na tréningy. Najťažšie to bolo vysvetliť na mojej fakulte, keďže to bol pre nich neznámy šport aj napriek tomu, že moje štúdium je športovo orientované.

Čo je to footgolf? Footgolf kombinuje prvky dvoch športov – futbalu a golfu. Hrá sa podobným spôsobom ako golf, ale s futbalovou loptou a namiesto palíc hráči používajú nohy. Hráči musia dostať loptu do veľkých jamiek čo najmenším počtom kopov.

Pamätáte si na prvé footgolfové tréningy? Prekvapilo vás ako futbalistku niečo?

Na začiatku spoznávania tohto športu som mala veľký problém s citom v nohe. Z futbalu som mala potrebnú silu a smer, ale cit mi chýbal, keďže jamky sú rôznej dĺžky. Išlo mi to však pomerne dobre, tak ma to len motivovalo zlepšiť sa.

Platí rovnica, že kto hráva futbal, ten to má vo footgolfe jednoduché?

Je veľkou výhodou, ak hráč predtým hral futbal, pretože má tú špecifickú silu a švih v dolných končatinách, taktiež smer a vie kopnúť do lopty tým správnym spôsobom, pričom nefutbalista sa musí do toho dostať. Neznamená to však, že futbalista ide vyhrať všetky turnaje, keďže to nie je len o sile. Príprava na turnaj vo footgolfe spočíva predovšetkým v putovaní na jamku, teda zakončení, kde musíme odhadnúť správnu silu, smer, prípadne uhol na jamku. Jamky nie sú vždy len na rovine, ale aj v kopčeku.

Futbal už aktívne nehráte. Prečo ste sa rozhodli s ním seknúť?

Na začiatku mojej footgolfovej dráhy som kombinovala futbal a footgolf. Časom, keď som už dosahovala isté výsledky, som chcela viac cestovať na zahraničné footgolfové turnaje a vtedy sa to už nedalo. Taktiež covidové obdobie mi usporiadalo myšlienky, až som sa rozhodla úplne prejsť z futbalu na spomínaný footgolf.

Lucia Čermáková je majsterka sveta vo footgolfe. Zdroj: archív Lucie Čermákovej

Aká dôležitá je vo footgolfe psychika a koncentrácia? Stalo sa vám, že vám práve psychika prehrala zápas?

Sú viac ako dôležité pre celkový výkon. Bez silnej mysle neexistuje silný hráč. Na jednej jamke dokáže hráč vyhorieť, no dôležité je uvedomenie si a spracovanie emócie a posunutie sa na ďalšie jamky. Myslím, že po tejto stránke som na naozaj dobrej úrovni. Možno aj to, že nedávam veľmi najavo moje emócie pri pokazenej alebo dokonalej jamke, ma v koncentrácii udržiava po celú dobu. Až po poslednej jamke dokážem tento systém vypnúť a tešiť sa alebo smútiť.

Bývate pred súťažami, resp. počas nich nervózna? Čo vám pomáha zvládať stres?

Nervozitu už ľahko prekonávam. Samozrejme, trochu sa jej vždy nájde, ale nie je to problém. Nikdy sa mi kolená netriasli, teda až na tieto majstrovstvá sveta a poslednú jamku, keď som si uvedomovala, čo sa deje. Pri stresových situáciách mi veľmi pomáha, keď sa párkrát nadýchnem a vydýchnem a poviem si, že musím makať a všetko bude dobre. Keď som bola na MS na poslednej jamke, doľahli na mňa všetky emócie počas celého šampionátu, čo spôsobilo výbuch všetkých emócií.

Footgolf sa javí ako letný šport, ale pamätám si z jedného z rozhovorov s footgolfistkou, že sa konajú aj zimné turnaje. Absolvovali ste niečo podobné?

Podarilo sa mi absolvovať dva turnaje na snehu, čo bol, samozrejme, neskutočný zážitok, ale nie je to objektívny merateľ výkonnosti. Bolo to naozaj len pre zábavu.

Footgolf naberá na popularite, no živiť sa ním nedá. Koľko si viete zarobiť na jednom turnaji a koľko ste si privyrobili titulom majsterky sveta?

Na Slovensku sú turnaje väčšinou hodnotené bodovo, nie peňažne, celkovo sú odmeny skôr symbolické. Pri jednom veľkom turnaji som raz vyhrala 500 eur, no to bol jediný taký turnaj u nás. V zahraničí sú zárobky vždy maximálne 500 eur, ale náklady na turnaje sú vyššie. Na veľkých turnajoch býva len štartovné okolo 250 eur, takže celkové náklady presahujú zárobok. Footgolfom sa teda rozhodne živiť a zarábať nedá. Titulom majsterky sveta som peniaze nevyhrala žiadne, ale pretavilo sa to do skúseností a zážitkov.

Takýto transparent čakal Čermákovú doma po príchode z MS. Zdroj: archív Lucie Čermákovej

Máte na vašu footgolfovú činnosť nejakú podporu od štátu a od zväzu, alebo si všetky súťaže platíte sami?

Naša asociácia nám na tieto MS pokryla nejaké náklady, ostatné sme si vykryli sami, prípadne sme našli nejakých sponzorov, no to mal každý vo svojej réžii. Tým, že tento šport veľa ľudí nepoznalo, nedalo sa zohnať ani sponzorov. Dúfame, že teraz to bude inak. Môj klub mi hradil doteraz aspoň štartovné na turnaj, takže od toho som bola odbremená, ale neplatilo to na všetky turnaje. Takže si privyrabam rôznymi brigádami popri štúdiu na vysokej škole.

Študujete na vysokej škole. Ako sa vám darí skĺbiť školu a footgolf, keďže často cestujete na turnaje do zahraničia?

Našťastie ako športovkyňa mám na našej fakulte schválenú individuálnu úpravu študijného plánu, takže mám možnosť vymeškať viac. Veľmi to však nevyužívam, snažím sa dobehnúť všetko učivo a vymeškané hodiny si hneď nahradiť. Učitelia ale chápu, že mám reprezentačné povinnosti, keďže mnohí z nich boli v minulosti reprezentanti.

Máte plány, čomu sa chcete venovať po škole? Plánujete budúcnosť tak, aby ste sa stíhali venovať aj footgolfu?

Po škole by som sa chcela venovať deťom, konkrétne ako trénerka a učiteľka, ale uvidím, kam ma nohy zavedú. Momentálne pracujem ako opatrovateľka detí, takže mám k nim blizko. Chcela by som deti viesť k láske k športu. Samozrejme, v budúcnosti sa chcem stále venovať footgolfu, budem sa snažiť kombinovať ho s prácou.