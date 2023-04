Pravda zvíťazila. Nikto si nemôže len tak osočovať človeka. Hokejová legenda Peter Štastný bude za svoje hanlivé výroky pykať. Najvyšší súd potvrdil rozsudok druhostupňového súdu v prospech Jozefa Golonku.

Spor medzi bývalými úspešnými hokejistami trvá od roku 2013, keď Peter Šťastný verejne vyhlásil, že Jozef Golonka spolupracoval s komunistickou Štátnou bezpečnosťou (ŠTB).

V roku 2013 však RTVS zaradila do vysielania krátky dokument Roberta Kirchhoffa o pomeroch v slovenskom hokeji. Režisér na bratislavskom zimnom štadióne spovedal Jozefa Golonku, keď sa na ľadovej ploche zjavil Peter Šťastný. „Nech žijú komunisti a eštebáci,“ glosoval nahlas. Očividne zaskočený Golonka sa otočil a spýtal sa, koho tým myslel. „Súdruh,“ reagoval Šťastný a svoju odpoveď ešte raz zopakoval. „To si trošku mimo, chlapče. Ale veľmi mimo. Eštebáci boli iní. Golonku si tam nevidel,“ znela odpoveď a Šťastný doplnil: „Všetci vieme prečo.“ „Mne je čudné, že takíto veľkí hokejisti sa spolu nerozprávajú,“ uzavrel debatu režisér, ktorý konfrontáciu medzi známymi hokejistami cielene zinscenoval.

Ak by Golonka vedel, čo sa neho chystá, vraj by na nakrúcanie ani neprišiel. Strkať do seba nenechal nikdy, na ľade ani mimo neho, takže aby očistil meno, obrátil sa na súd. Označenia „súdruh“, „komunista“ či „eštebák“ ho vytočili, veď po okupácii Československa sovietskou armádou v roku 1968 rebeloval. Najmä staršie ročníky si pamätajú, ako si na najbližšom svetovom šampionáte prelepil komunistickú hviezdu na drese izolepou a „Rusákom“ po vzájomnom zápase odmietli so spoluhráčmi podať ruku. Opovážlivosť bola o to horšia, že temperamentný Slovák viedol československé hokejové mužstvo ako kapitán.

Už na prvostupňovom súde predložil Jozef Golonka lustračný list z Ústavu pamäti národa (ÚPN). Podľa neho nielenže nebol členom Štátnej bezpečnosti, ale ani Komunistickej strany Československa. V archívoch ÚPN sa napriek tomu jeho meno nachádza - ako „preverovaná osoba“. „Viedli ma ako osobu nezlučiteľnú s ľudovodemokratickým režimom, tobôž socialistickým. ÚPN vydalo jednoznačné stanovisko, že som bol sledovaný. To vám nikto nevydá len tak,“komentoval dokument Golonka.

Súd bral do úvahy aj fakt, že „medzi žalobcom a žalovaným pretrváva dlhodobá antipatia, vzájomne nekomunikujú a dochádza medzi nimi aj k ostrejšej vzájomnej výmene názorov“, a nakoniec rozhodol v prospech Jozefa Golonku. Odvolací súd začiatkom roka rozsudok potvrdil a Šťastného výroky na adresu Golonku označil za „nepravdivé, hrubo urážajúce a znevažujúce osobnosť a sú neoprávneným zásahom do práva navrhovateľa na ochranu jeho dôstojnosti a cti“.

Peter Šťastný mal podľa nariadenia súdu do desiatich dní od právoplatnosti rozsudku zaslať Jozefovi Golonkovi písomné ospravedlnenie a v plnej výške zaplatiť trovy konania. No očividne sa mu do toho nechcelo a cez advokáta Daniela Lipšica podal dovolanie, o ktorom rozhodoval Najvyšší súd. Ten v stredu dovolanie zamietol a rozsudok, ktorý vyhlásil druhostupňový súd, je právoplatný.

„Som rád, že už je po tom. Bál som sa, že by to mohlo byť spolitizované, teraz verím, že súdy sú nestranné. Mám radosť z toho, že pravda zvíťazila a dostal som zadosťučinenie,“okomentoval rozhodnutie Najvyššieho súdu Jozef Golonka.

Najvyšší súd SR musel riešiť kolíziu slobody prejavu a práva na ochranu osobnosti. „Jozef Golonka sa domáhal ochrany osobnosti, pretože je doma aj v zahraničí verejne známa osobnosť ako uznávaný a oceňovaný hokejista, u ktorej sa predpokladá seriózne správanie, vážnosť a rešpekt. Tým, že ho pán Šťastný označil slovami ‘komunista’ a ‘eštebák’, mohol tým u širokej verejnosti nabudiť dojem, že on tieto osobnostné predpoklady nespĺňa. Práve preto sme riešili otázku, či dať prednosť právu verejnosti na informácie, čiže chrániť slobodu prejavu, alebo právu na ochranu osobnosti, keďže došlo k zásahu do ochrany osobnosti pána Golonku, že priamo zosobňoval komunistu z minulého režimu alebo spolupracoval s ŠTB, čo v konaní preukázané nebolo, ale bol preukázaný pravý opak,“ vysvetlila zamietnutie dovolania predsedníčka senáti Najvyššieho súdu SR.

Peter Šťastný musí teraz poslať Jozefovi Golonkovi písomné ospravedlnenie. Ak tak nespraví, hrozí mu pokuta.

