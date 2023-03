Pochádza z Tlmáč pri Leviciach a patrí k tým športovcom s intelektuálnym znevýhodnením, ktorí počas posledného obdobia prešli veľký kus cesty. Miroslav Šidlo (30) sa začal na svet z konského chrbta pozerať zhruba pred deviatimi rokmi a aktuálne sa pripravuje ako reprezentant v jazdectve na Svetové letné hry v Berlíne.

Pred tridsiatimi rokmi vznikla v marci organizácia Špeciálne olympiády Slovensko, ktorá patrí do rodiny svetového hnutia Special Olympics. A tridsiate narodeniny ako jediný zo športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko oslavuje tento rok práve v marci Mirec Šidlo. ,,Potešil sa z mnohých darčekov, napríklad z reproduktora k telefónu, lebo si rád púšťa hudbu. Radosť mu ale urobilo aj rodinné stretnutie, za takéto zážitky je veľmi vďačný,“ rozpráva Mircova mama Zlatica Šidlová. K jazdectvu sa na ranči v Santovke dostal Mirec viacmenej náhodou. ,,Bolo to zhruba pred deviatimi rokmi. Na ranč chodievali Mircovi kamaráti, tak sa tam išiel pozrieť spolu s nimi. Tam sme spoznali trénera Feriho Graňa, ktorý nás oslovil, či by Mirec nevyskúšal hipoterapiu. Mal silnú skoliózu, miernu nadváhu, hypotóniu svalstva, bol predpoklad, že táto terapia by mu mohla pomôcť,“ opisuje Zlatica Šidlová. A hipoterapia Mircovi s Downovým syndrómom po všetkých stránkach prospela. Zlepšil sa mu nielen zdravotný stav, ale jazdeniu sa začal venovať naplno. ,,Mirec je ukážkový príklad toho, kam sa dá vďaka športu posunúť. Mal väčšiu hmotnosť, ako dnes, nevedel na začiatku vysadnúť na koňa. Tréningami a usilovnosťou sa mu však len ako druhému jazdcovi s intelektuálnym znevýhodnením podarilo dostať na preteky so zdravými dospelými,“ hovorí s hrdosťou tréner Feri Graňo.

Pred deviatimi rokmi sa Mirec zoznámil s jazdectvom, venuje sa anglickému jazdectvu a trailu Zdroj: Special Olympics Slovakia

Má zmysel života, má cieľ, má dôvod ráno vstať a ísť

Mirec si neobľúbil len kone, dobre sa cíti aj vo vode. ,,Plávať sa naučil ešte v materskej škole a keďže v Špeciálnych olympiádach sa športovci venujú viacerým športom, tak sme vybrali plávanie. V zime si zlepšuje kondíciu behom na snežniciach. Vo fitness centre aj v bazéne má individuálneho trénera, ten s ním pracuje a takto nám to dobre funguje,“ vraví mama Zlatica.

,,Chytilo ho to, je ctižiadostivý, chce vyhrávať, to je jeho motivácia. Veľa pre neho znamenajú súťaže v zahraničí. Vníma, že bol v Belgicku, vo Švajčiarsku. Osobne som vďačná za to, že má zmysel života, má cieľ, má dôvod ráno vstať a ísť.“ Mirca čakajú v júni Svetové letné hry Špeciálnych olympiád, ktoré budú v Berlíne a v jazdectve sa zapojí do disciplín anglické jazdenie a trail. ,,Ja mu vravím, radšej očakávaj menej a viac sa potešíš. Uži si to. On však jasne hovorí, že si ide po medailu,“ dodáva s úsmevom Zlatica Šidlová. ,,Šport je pre mňa a mojich priateľov v Špeciálnych olympiádach všetkým, šport nás všetkých spája, lebo chuť víťaziť máme všetci rovnakú! Držte nám palce a oslavujte spolu s nami!“ odkazuje na záver Mirec Šidlo.