V sobotu 9. septembra sa po 4-týždňovej prestávke vracajú dostihy na petržalský hipodróm.

Na dostihovej dráhe Závodiska, š.p. v Starom háji sa uskutoční až desať zápolení. Záštitu nad podujatím prevzal primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo a hlavným bodom programu je štvrtá klasická skúška – kobylám vyhradené 31. Slovenské Oaks Hlavného mesta SR Bratislava. Predstavia sa aj dvojročné slečny v 31. Cene zimnej kráľovnej spoločnosti BRUDA a na svoje si prídu aj priaznivci prekážkových dostihov.

Veľkú šancu na víťazstvo v 31. ročníku Slovenských Oaks Hlavného mesta SR Bratislava má stajňa Strnisko, ktorá vyšle do dostihov hneď dvojicu svojich top-reprezentantiek. ABELLA v opatere Mariána Štangela naposledy finišovala na výbornom treťom mieste v Slovenskom derby a v jej sedle sa predstaví jazdecká hviezda - Václav Janáček. Suverénny líder slovenského šampionátu Jaroslav Línek zasa pre žlto-modrých pripravuje FREE FOLIE, víťazku Ceny Arvy aj Ceny Pat´s Music! Do okruhu spolufavoritiek sa radí aj druhá Línkova zverenkyňa, slovenská odchovankyňa BLUE RIVER zo Stajne Caruso, ktorá po druhých miestach v Jarnej cene kobýl a v Cene Arvy zvíťazila v Cene Whisky. Sedem slovenských kobýl doplní pätica z Českej republiky. Medzi nimi aj víťazka jarnej klasiky FESCHANDA, druhá v českých Oaks TO TEN METERS, či spoľahlivá SHINING SKY.

Zdroj: Závodisko

„Dámsky“ program doplní 31. Cena zimnej kráľovnej spoločnosti BRUDA, v ktorej sa stretne deväť dvojročných kobýl. Väčšina z nich len začína svoju dostihovú kariéru a tak môžu pomerne otvorené dostihy priniesť aj prekvapivý výsledok.

Vrcholom slovenskej prekážkovej sezóny je Veľká starohájska steeplechase na 5000 metrov, ktorej 48. ročník má na štarte päticu koní. Zo slovenských stajní sa predstaví dvojnásobný víťaz ankety o najlepšieho stípliara FORT RYAN, inak víťaz Veľkej starohájskej spred dvoch rokov. Šuriansku centrálu Lokotrans Slovakia zasa reprezentuje PARIS EIFFEL, kvalifikovaný aj do slávnej Veľkej pardubickej! Do 41. Prúteniek šampiónov – podporovaných spoločnosťou DANFOSS nasedlá tri kone populárny tréner Jaroslav Brečka. Dva triumfy nad prútenými prekážkami má v tejto sezóne na svojom konte jeho zverenec HAKIMPUR, zaútočí teda na čistý hattrick.

Spolu je na programe 10 dostihov, prvé z nich štartujú o 14:00 hod. To najdôležitejšie z pohodlia domova môžu sledovať diváci v priamom prenose RTVS na stanici Šport od 15:30 hod. Oveľa lepšie je však prísť v sobotu 9. septembra osobne do na Závodisko Starého hája a naživo sledovať napínavé súperenia ušľachtilých koní. Tradične je okrem samotných dostihov pripravený aj pestrý sprievodný program. Deti určite ocenia vozenie na koníkoch, skákacie hrady, maľovanie na tvár a vozenie na elektrických autíčkach.

Navštívte stránku www.zavodisko.sk a dozviete sa viac.