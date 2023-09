V nedeľu 24. septembra sa na dostihovej dráhe v petržalskom Starom háji uskutoční posledná a najdlhšia klasická skúška sezóny – 30. Slovenský St. Leger Drag Consulting s.r.o. Polovica z desiatky účastníkov má v nohách aj júlové Slovenské derby, vrátane prvých troch v cieli – Jardin Michelet, You Just Rock a Abella.

Spolu je na programe sedem rovinových dostihov a dve zápolenia poníkov v rámci Slovenskej Pony ligy 2023, pripravený je aj bohatý sprievodný program. Prvé dostihy štartujú už o 13.00 hod.!

Zápolenie s prezývkou „dlhá smrť“ preverí na sklonku sezóny formu tých najvytrvalejších protagonistov klasického ročníka. V 30. Slovenskom St. Leger Drag Consulting s.r.o. (rovina kategórie Listed na 2800 m o 19 000 € plus prémie) sa ich na štartovej listine stretáva desiatka a črtá sa repete súboja z júlového Slovenského derby. V ňom po veľmi tesnom dobehu medailové priečky obsadili JARDIN MICHELET, YOU JUST ROCK a ABELLA. Aj teraz budú títo traja spolufavoritmi. Stajňa Strnisko, smerujúca v tejto sezóne za šiestym titulom šampióna medzi majiteľmi, má na štarte až trojicu zástupcov. Okrem Abelly je tu aj víťaz Starohájskeho kritéria GOLDIS, ktorý sa bude chcieť rehabilitovať za ôsme miesto v derby, a vlastný odchovanec ich stajne YUKATAN - obaja v tréningu Jaroslava Línka.

Prvé zo sedmičky dostihov štartujú na Závodisku v Starom háji už 13:00 hod. Okrem zápolení na dostihovej dráhe je pripravený aj bohatý sprievodný program: vozenie detí na koníkoch, skákcie hrady, retro kolotoč, maľovanie na tvár, vystúpenie Bratislava Monarchs Cheerleaders, vozenie na detských autíčkach a dokonca súťaž o detské autíčko Range Rover !

Zažite dostihy v petržalskom Starom háji na Závodisku. Viac informácií a aktuálny program nájdete na www.zavodisko.sk.