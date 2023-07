BRATISLAVA - Šťastie vo voľbách skúsi aj tentoraz niekoľko športovcov. Skúsenosti s parlamentom má tiež legendárny hokejista Vincent Lukáč (69), ktorý sedel v NR SR od roku 2010 do 2012 ako poslanec za SNS, no dnes to považuje za chybu.

Šťastie v týchto voľbách skúša viacero športovcov. Vy ste už boli poslancom, ako si na to spomínate?

- V prvom rade, ja som sa celému národu ospravedlnil za to, že som išiel do politiky. Nech si ma ľudia pamätajú ako športovca a nie ako politika. Politika nie je sranda a keď si niekto myslí, že do nej môže ísť, tak je na veľkom omyle. Politike musíte rozumieť, musíte ju študovať a vedieť, čo kedy povedať. Keď však viete klamať a oblbovať, tak do nej patríte. Ja však také srdce nemám. Urobil som to len z núdze, keď mi pán Slota ponúkol miesto. Mal som smolu, čo sa týka platu, lebo vláda vtedy padla za rok a pol. Ja som sa však ospravedlnil, pretože som telom aj duchom športovec. To, že niektorí športovci kandidujú, to kvitujem. Niektorí majú správne názory, ale to majú aj bežní ľudia. V politike musíte rozumieť každému odvetviu - od zdravotníctva, školstva, športu až po hospodárstvo a obranu. Nemôžete sa do niečoho starať, keď tomu nerozumiete. Dnes je zo 150 poslancov normálnych asi 30, so zvyšnými sa nedá rozprávať. Takíto ľudia riadia štát a potom to tak aj vyzerá.

Čo by ste odkázali športovcom, čo kandidujú teraz?

- Môžu hovoriť do športu, do kultúry a podobne. Keď skončí Vlhová, tak šport na Slovensku bude nulová, to si povedzme na rovinu. Toto, čo sa deje, je dlhoročná chyba a klamanie si. To isté sa robí v zdravotníctve a iných odvetviach. Sme naučení klamať, sľubovať a oblbovať. Každý, kto je pri koryte, chváli seba, kamarátov a príbuzných.

Ak by sa niektorí z nich do národnej rady dostali a mali šancu niečo zmeniť, čo by náš šport ako prvé potreboval?

- Slovenský šport potrebuje naliať peniaze do mládeže. Je veľmi drahý, za všetko sa platí, pričom predtým sa neplatilo za nič. Dnes mám pocit, že telesná výchova na školách je najťažší predmet, no za mojej éry bol najľahší. Bolo toľko talentov, že ste si z nich mohli vyberať a dnes ich musíme hľadať. Vyskočí jeden a robíme z neho Boha, čo je veľmi zlé. Treba sa nad tým zamyslieť, ako pracujeme, akých máme trénerov či funkcionárov. Nemôže sa pred deti či dorastencov postaviť niekto, kto robil nejaký šport maximálne pred panelákom. Osobnosti šport nerobia, pretože tí, čo niečo dosiahli, na tých sa vykašľalo. Je mi zle z toho, čo sa deje.

Môžu športovci v parlamente reálne aj niečo zmeniť?

- Keď im dajú šancu. Schvaľuje sa veľmi veľa vecí a keď budú mať dobré názory v prospech športu a trvať na svojich názoroch, tak môžu niečo dosiahnuť. Vtedy by som veril, že zvíťazí zdravý rozum. Sme však malá krajina a máme tu 25 strán, tak ako sme asi rozdelení názorovo? V Nemecku či iných veľkých krajinách sú tri, štyri strany. Ako takto môžeme u nás odsúhlasovať zákony?