Ruských športovcov, ktorí otvorene a verejne vystúpia proti vojne, nie je veľa. Bývalý futbalista Jevgenij Savin sa radí do tejto malej skupiny a drsnými vyhláseniami na adresu svojej krajiny a prezidenta Vladimira Putina nešetrí.

Savin strávil celú kariéru v rodnej krajine, ukončil ju v roku 2015. Keď Rusko napadlo Ukrajinu, bývalý futbalista opustil krajinu. A otvorene kritizuje ľudí zodpovedných za tieto kroky.

„Keď vaša krajina útočí na svojho suseda, s ktorým ste doposiaľ boli v mieri, bombarduje mestá, zabíja desiatky tisíc ľudí, vraždí deti, takto to ide po celý rok a vy mlčíte, zmierte sa s tým, že nebudete hrať na šampionátoch, v Lige majstrov a olympiáde,“ otvorene hovorí Savin smerom k ruským športovcom na videu, ktoré sa šíri Twittrom.

Bývalý futbalista preto tvrdí, že športovci z Ruska by sa nemali čudovať vylúčeniam zo súťaží či vrcholných podujatí. „Sme zástupcami krajiny, ktorá sa správa ako teroristický štát,“ pokračuje a dodal, že v Rusku je oveľa viac ľudí s rovnakým názorom, než si vo svete myslia. O probléme, prečo ho nepovedia nahlas, sa hovorí už dlho: majú strach. Akýkoľvek náznak vzbury proti Rusku, krokom Vladimira Putina a armády sa tvrdo trestá.

Na vlastnej koži to zistil aj Savin. Na svojom kanáli na YouTube priniesol sériu rozhovorov s ukrajinskými futbalistami. Pýtal sa ich, napríklad, na to, ako vojna ovplyvnila ich životy. Uverejnil aj video o futbale v Bielorusku, kde kluby dostávajú rôzne hrozby a hráči sú vylúčení z reprezentácie za najrôznejšie dôvody. „Právnik mi povedal, že ak pôjdem do Bieloruska, hrozí mi tam päť rokov väzenia,“ povedal Savin pre novayagazeta.ru.

Po videách namierených proti Rusku mala jeho mama horúcu linku. „Deň potom, ako som zverejnil video, volali náhodní ľudia mojej mame. Počul som ju plakať päťdesiat minút v kuse, keď som s ňou volal. To sa nikdy predtým nestalo. Tí ľudia jej volali a pýtali sa jej: „Takto si vychovala svojho syna?“ Prial som si, aby som tých ľudí našiel a spýtal sa ich: Do ri*i, prečo voláš mojej matke, namiesto toho, aby si zavolal mne? Čo som urobil zle? Naozaj si myslíš, že som zradil svoju krajinu?“ dodal.

Kvôli otvorenej kritike sa nemôže vrátiť do rodnej krajiny. V Rusku začali trestné stíhanie voči nemu a potrestali aj futbalový klub, ktorý založil. Savinovmu FC Krasava zrušili nájomnú zmluvu v Moskve, po odchode z Ruska znovu zaregistroval klub na Cypre. „Zriedkavý prípad, keď som na seba hrdý,“ reagoval Savin s úsmevom na trestné stíhanie proti nemu.