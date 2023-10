ZÁHREB – Pre slovenského hokejistu Lukáša Kozáka sa naplno rozbehla nová sezóna Tipos extraligy. Kým on zarezáva v drese Nových Zámkov na ľade, jeho krásna priateľka Nela Slováková sa naplno venuje ich spoločnému podnikaniu. Okrem iného si však v luxusnej vile v Chorvátsku stíha užívať slnečné lúče a nezabúda dráždiť šteklivými zábermi.

Kam sa pozriete, tam to dýcha luxusom. Náš hokejista a jeho krásna priateľka Nela Kozáková sa dali na podnikanie vo viacerých sférach. Pred dvomi rokmi dokonca kúpili v chorvátsku vilu, ktorú medzičasom prerobili za stovky tisíc eur na dokonalý skvost, v ktorom dokonca môže bývať široká verejnosť. Kozák a jeho sexi polovička Nela si zaobstarali v roku 2021 vo vychytenom chorvátskom prístave Rogoznica poschodový dom za státisíce eur. Odhadovaná cena bola vtedy približne 400-tisíc eur.



Párik ho medzičasom kompletne zrekonštruoval a výsledok stojí skutočne za to. Nehnuteľnosť by ste v porovnaní so začiatkom prác ani nespoznali. Navyše, cena vzrástla podľa odhadov z portálu nehnuteľnosti na závratných 1,3 milióna eur. Práve v chorvátskej haciende sa momentálne nachádza krásna česká partnerka nášho hokejistu, pre ktorého už začala nová sezóna. Nela neostala svojej povesti nič dlžná a svojich fanúšikov potešila viacerými horúcimi zábermi. Ako sama povedala, užíva si posledné teplé dni v roku.