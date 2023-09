KOŠICE – Výnimočný ročník a nové impulzy. Oslavy stého výročia Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v metropole východu si vychutná a doslova otestuje aj košický župan Rastislav Trnka. Hoci na trať dlhú 42 195 metrov si ešte netrúfa bez dlhšej prípravy, na štafetu sa cíti a veľmi sa už teší, že si rozšíri svoj športový obzor. Popri cyklistike, posilňovni, bungee-jumpingu, zoskoku padákom v tandeme, boxe a aj bojovom umení totiž neodolá ani lákadlám behu.

„Veľmi sa teším na skvelú atmosféru v štartovnom poli, ktoré prinesie účastnícky rekord. Na tréning som nemal veľa času, lebo práce na rozvíjaní nášho kraja je nad hlavu, ale vynasnažím sa dosiahnuť čo najlepší čas a prekonať sám seba. Jubileum je aj pre mňa veľkou výzvou,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, ktorý sa medzi športovcami cíti dobre a vo svojej koži.

Košický župan si storočné jubileum maratónu vychutná behom. Zdroj: KSK

Nie náhodou je podpora župy v rámci celého podujatia čoraz vyššia a len v tomto roku dosiahla 75-tisíc eur. Týka sa to nielen úspešného programu Terra Incognita, ale aj Maratónskeho expresu, ktorý v predvečer podujatia v sobotu 30. septembra dovezie bežcov z Bratislavy a z celého Slovenska až priamo do dejiska na maratón. Popri vydaní 0-eurovej bankovky obľúbenej u numizmatikov sa však oddá navštíviť aj Východoslovenské múzeum hneď vedľa sochy maratónca a maratónskeho ohňa. Unikátna výstava venovaná storočnici behu v Košiciach ponúka až 4000 dobových exponátov, fotografie z archívov aj filmový dokument. Chýbať nebude ani symbolický Pylón storočia, ktorý zachytáva mená všetkých víťazov od roku 1924! Do zbierkového fondu však bezprostredne po maratóne pribudne aj vzácny exponát v podobe historických stopiek. Tie v Košiciach používali v rámci behov už od roku 1930, ktoré používal športový nadšenec, rozhodca a časomerač Oto Lewith a neskôr jeho syn Rudolf.