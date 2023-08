Milované aj nenávidené. Také boli spartakiády - hromadné telovýchovné cvičenia, na ktorých si zakladali komunistickí pohlavári. Naposledy sa „cvičilo“ v roku 1985. Na konci júna uplynulo od nej 38 rokov. V roku 1990 sa už siedme finále neuskutočnilo.

Spartakiády sa konali od roku 1955 a bolo ich dokopy sedem. Každých päť rokov okrem roku 1970. Inšpiráciu našli v Nemecku a spočiatku sa pred vojnou volali Všesokolské zlety, ktoré založil Miroslav Tyrš. Názov spartakiáda už pochádzal zo Sovietskeho zväzu.

Skladby nacvičovali malí aj veľkí takmer v každej vekovej kategórii. Najlepší z Československa sa nakoniec predstavili vo finále v pražskom Strahove. Doteraz najväčší štadión sveta, na ktorý sa zmestilo viac ako 200 tisíc divákov. Dnes slúži ako tréningové centrum futbalistov Sparty Praha.

Posledné cvičenie sa uskutočnilo v roku 1985. Štyri roky pred nežnou revolúciou a 40 rokov po druhej svetovej vojne. Na ihrisku Strahova cvičilo dokopy viac ako 189-tisíc ľudí. Pri najväčšej choreografii to bolo až 13 824 cvičiacich naraz. Bol to však len zlomok z 2,18 milióna všetkých, čo sa zapojili do nácviku. Divákov malo prísť na Strahov viac ako 2,3 milióna. Spartakiáde sa nedalo vyhnúť, či ste cvičili alebo nie.

Peter Roubal: V hre koleruje takmer pedofilný dôraz

Z roka na rok bola vyzývavejšia. Ženské úbory boli postupne nahradzované krátkymi sukňami alebo priliehavým tričkám. „V symbolickej hre spartakiád koleruje takmer pedofilný dôraz na stále mladšie ženské telo. V roku 1975 bolo v pozornosti skladba žien, o päť rokov neskôr už skladba dorasteniek,“ píše v jednej zo svojich kníh Petr Roubal. Podľa neho mohla za to zväčšujúca sa senilita straníckeho vedenia.

Lenže pre mladých sa nestalo výzvou cvičiť pred tisíckami divákov, ale dostať sa do Prahy. Humbuk sprevádzali športové, turistické a aj erotické. Traduje sa mýtus, že behom spartakiády mimoriadne často dochádzalo k nemanželskému sexu. V dôsledku toho po každej spartakiáde dochádzalo k populačnému boomu. Potomkovia tej poslednej majú dnes 34 rokov.