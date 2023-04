Ležala na palubovke a všetkým padol zrak na jej zadoček. Volejbalistka z Dominikánskej republiky Winifer Fernandezová bola hotovou senzáciou a jej zábery obleteli internet. Potom sa však odmlčala.

Ako pripomína srbský portál nova.rs: "Winifer sa pred siedmimi rokmi stala cez noc celosvetovou senzáciou. Jej fotografie zdobili mnohé pozadia mobilov po celé mesiace." Záber na vyšpúlené pozadie vtedy 21-ročnej volejbalistky jej dodal obrovskú popularitu, no tá ju zrejme nezaujíma.

Spomínaný web píše, že bez vysvetlenia odišla z reprezentácie a zmizla aj zo sociálnych sietí. Účet s jej menom sledujú desaťtisíce followerov, no nie je jasné, či si ho spravuje samotná volejbalistka. Isté však je, že keď sa konečne ozve a pridá fotku, stojí to za to. Posledný príspevok sexi Winifer pridala po dvojročnej odmlke a fanúšikom tiekli slinky. Tento raz sa o to nepostarala svojím zadočkom, ale hornými partiami, keďže sa celému svetu predviedla hore bez. Kiežby bola Winifer na instagrame aktívnejšia...