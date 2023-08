Urobila to minulý rok a zopakovala si to aj tento. Manželka bývalého českého hokejistu Jiřího Šlégra Lucie sa v bazéne schladila a plavky išli dole.

Tropické teploty vyháňajú ľudí do vody, kde je to predsa len príjemnejšie a znesiteľnejšie. Pani Šlégrová to do bazéna má len pár metrov z domu, a tak schladila rozpálené telo, no naopak, svojich followerov na instagrame dokonale rozpálila.

„V domácom prostredí na „Evu“, inak to dnes snáď ani nešlo,“ napísala k fotkám z bazéna, na ktorých pózuje bez vrchného dielu plaviek. Majster sveta a olympijský šampión však s manželkou a synom nevynechal ani letnú dovolenku, hoci na nej sa sexi Lucie ukázala trochu „nudnejšie“, nakoľko pri mori si nedovolila ísť donaha a predviedla sa „len“ v plavkách.