V hlavnej úlohe Domčin prsník. Urobím to kedykoľvek a kdekoľvek, odkazuje Cibulková

Vždy budila pozornosť a nebála sa ani oblastí, ktoré sú v spoločnosti stále tak trochu tabu. Dominika Cibulková opäť rozvírila diskusiu, v hlavnej úlohe bol jej prsník.

Bývalá tenistka v minulosti viackrát dokázala, že sa nebojí odvážnych rozhodnutí, či už išlo o outfity, alebo pikantné zábery. Dvojnásobná matka teraz ukázala, že sa nebojí ani tém, ktoré sa viaceré žen boja otvoriť a podarilo sa jej spustiť zaujímavú diskusiu.

„Kedykoľvek a kdekoľvek. Je skvelé, že to známe ženy popularizujú. Je to úplne normálne,“ napísala pod príspevok poslankyňa parlamentu Vladimíra Marcinková a treba dodať, že väčšina komentárov s ňou súhlasila. Našli sa však aj také, ktoré s Cibulkovej krokom nesúhlasili. „Niektoré veci by mali zostať intímne,“ komentoval Pavol.