V Berlíne sa už o niekoľko dní začnú 16. Svetové hry Špeciálnych olympiád. V 26 športoch tu bude súťažiť viac ako 7 000 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením zo 190 krajín sveta. Slovensko bude opäť súčasťou tohto vrcholového podujatia, reprezentovať nás bude vďaka organizácii Špeciálne olympiády Slovensko 38 športovcov v 12. športoch. Dnes do Nemecka vládnym špeciálom odletela 76-členná výprava.

Svetové hry Špeciálnych olympiád v Berlíne budú najväčším inkluzívnym športovým podujatím na svete. Uskutočnia sa v Berlíne od 17. do 25. júna 2023 a zviditeľnia talent, schopnosti a úspechy športovcov s intelektuálnym znevýhodnením z celého sveta. Dnes na svetové hry odcestovala slovenská výprava, reprezentačné dekréty dostali športovci tesne pred odletom z rúk hlavného pilota a letušky v slávnostných uniformách Vládnej letky Ministerstva vnútra SR. ,,Na toto vrcholové podujatie sme sa zodpovedne pripravovali, urobili sme maximum pre to, aby naši športovci s intelektuálnym znevýhodnením mohli čo najlepšie reprezentovať Slovensko. Budú súťažiť v dvanástich športoch,“ priblížila Martina Gogolová, športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko a vedúca výpravy. Konkrétne to bude v atletike, boccii, cyklistike, jazdectve, modernej gymnastike, plávaní, stolnom tenise, tenise, golfe, jazde na kolieskových korčuliach a v unifikovanom tenise, v unifikovanom stolnom tenise, v unifikovanom futbale a v unifikovanom volejbale, kde v tímoch hrajú športovci s intelektuálnym znevýhodnením s partnermi bez intelektuálneho znevýhodnenia.

Na letisku vládla pred odletom výborná nálada Zdroj: Special Olympics Slovakia

Snaha nadviazať na úspechy z Abú Zabí

Na posledných svetových letných hrách Špeciálnych olympiád, ktoré boli v roku 2019 v Abú Zabí, sa našim reprezentantom podarilo vybojovať 35 medailí – šesť bronzových, sedemnásť strieborných a dvanásť zlatých. ,,Veríme, že sa nám na tieto úspechy podarí nadviazať. V Abú Zabí ma veľmi potešilo, že sme sa presadili v unifikovanom stolnom tenise, kde sme získali zlato a v unifikovanom volejbale, kde naši chlapci boli strieborní. To je inklúzia v praxi, spájať ľudí všetkých inakostí,” hovorí Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko. Organizátori očakávajú, že na 16. Svetových hrách Špeciálnych olympiád v Berlíne privítajú okolo 300 000 divákov, vypomáhať bude 22 000 dobrovoľníkov. Držte športovcom Špeciálnych olympiád Slovensko palce.