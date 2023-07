BADÍN - Nostalgicky si zaspomínala na staré časy! Sestra nášho futbalistu Marka Hamšíka (33) Michaela (33) sa momentálne nachádza na Slovensku a voľný čas trávi s rodinou. V luxusnej vile svojho brata sa vrátila do detských čias, keď si zaspomínala, ako s Marekom stáli pri ich starej felícii, ktoré dnes nahradilo luxusné Ferrari.

Hamšíkovci to v detstve nemali jednoduché. Marek aj Miška mali od narodenia vlohy na šport. Zatiaľ čo bývalý kapitán reprezentácie od začiatku čaroval s loptou na nohe, jeho sestra si vybrala hádzanú. Dnes už je legendárny príbeh o tom, ako ich otec Richard musel predať rodinnú felíciu, aby mohol zafinancovať synov prestup do Slovana Bratislava.

„Je pravda, že sme museli predať aj auto. Ako som už ale povedala, Marek mal svoj sen a my sme robili všetko preto, aby sme mu ho pomohli splniť. Napokon si ho splnil sám, my sme mu k tomu len pomohli,“ povedala vlani pre Šport24.sk mama nášho legendárneho futbalistu Renáta. Súrodenci sa vždy navzájom podporovali a Miška svojmu bratovi úspech dopriala. „Naša dcéra sa z Markovho úspechu a kariérneho rastu vždy veľmi tešila. Miška je tiež športový typ, hrávala hádzanú a vždy sa vedeli navzájom podporovať. Nikdy si nič nezávideli a práve naopak, neustále sa podporovali vo svojich snoch,“ uviedla Renáta Hamšíková.

Svojím spôsobom obaja pri futbale nakoniec skončili, keďže Markova sestra si zobrala za manžela uruguajského futbalistu Waltera Gargana, s ktorým Hamšík v tom čase hrával v Neapole. Miška sa momentálne aj so svojimi tromi synmi nachádza na Slovensku a veľa voľného času trávila práve s bratom. Na sociálnych sieťach si nostalgicky zaspomínala na detské časy. „Teraz a predtým, veľa vecí sa zmenilo, ale my sme stále tí istí. Ľúbim ta, braček,“ napísala k videu. Na ňom súrodenci najskôr stáli práve pred spomínanou felíciou, ktorú museli predať a následne sa usmievali pred garážou Hamšíkovej vily stojac pred luxusným Ferrari 488 Pista. To parkuje vo vile bývalého futbalistu už dlhší čas a Marek bol už počas aktívnej kariéry známy tým, že si potrpel na svoj vozový park, do ktorého investoval milióny eur. FOTO jeho luxusnej vily a áut nájdete TU!