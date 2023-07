Golf je jej veľká vášeň, no viac ako odpalmi na seba upozorňuje pikantnosťami, ktoré predvádza rovno na gríne. Grace Charisová ukázala fanúšikom pohľad rovno pod sukničku.

Fanúšikom profesionálneho golfu možno nie je úplne známa, napriek tomu sa teší obrovskej popularite, veď na instagrame ju sleduje takmer 1,4 milióna followerov a na TikToku sledujú jej videá takmer tri milióny. Akoby letné teploty nestačili, Grace rozpálila milióny fanúšikov vďaka krátkej sukničke, ktorá toho na gríne veľa nezakryla.

„Golf s výhľadom,“ napísala Grace k jednému zo záberov, na ktorom fanúšikovia neobdivovali len výhľad na nádherné scenérie, ale aj na jej partie práve pod sukňou. Okrem desiatok tisíc lajkov sa dočkala pozitívnych, ale aj kritických reakcií. „Čo sa to stalo s pravidlami obliekania v golfe?“ opýtal sa jeden z followerov narážajúci práve na to, že golfistka to poriadne prepískla. „Toto je jediný dôvod, prečo mám rád golf,“ povedal na rovinu ďalší.