Francúz Coninx sa stal svetovým šampiónom v triatlone: Myslel som si, že to je nemožné

Pontevedra - Francúzsky triatlonista Dorian Coninx zvíťazil v záverečných pretekoch seriálu MS v Pontevedre a prvýkrát v kariére vybojoval titul svetového šampióna. K celkovému triumfu mu dopomohli aj jeho súperi.

Dvadsaťdeväťročný Francúz bol pred sobotnými pretekmi v celkovom hodnotení až piaty. "Myslel som si, že to je nemožné. Chcel som sa sústrediť na preteky a dopadlo to omnoho lepšie ako som čakal. Hayden a Alex dominovali v tejto sezóne, no neveril som, že môžem vyhrať," povedal v prvom rozhovore po pretekoch.

V kategórií mužov do 23 rokov skončil Slovák Peter Rojtáš na 38. mieste, zvíťazil Simon Henseleit z Nemecka.

V paratriatlone získal titul už štvrtýkrát v kariére Nemec Martin Schulz. Tridsaťtriročný pretekár zvíťazil aj v sobotu v Pontevedre.

finále MS v triatlone:

muži: 1. Dorian Coninx 1:42:22 h, 2. Pierre Le Corre (obaja Fr.), 3. Tim Hellwig (Nem.) všetci rovnaký čas

celkové poradie: 1. Coninx 4238 b, 2. Hayden Wilde (N. Zél.) 4112, 3. Leo Bergere (Fr.) 4003

muži do 23 rokov: 1. Simon Henseleit (Nem.) 1:45:18, 2. Baptiste Passemard (Fr.) 1:45:30, 3. Mitch Kolkman 1:45:42, ..., 38. Peter ROJTÁŠ (SR) 1:51:50