BRATISLAVA – Takmer nikto ju nepozná, no o to príjemnejšie prekvapenie to je. Pôvabná Mirka Hrivňáková je viacnásobná slovenská majsterka Slovenska v krasokorčuľovaní. Sympatická blondínka s dokonalým telom však vymenila korčule za reality šou, v ktorej bojuje o srdce známeho muža.