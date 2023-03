FOTO Zlatokopka klofla syna legendy: Také to je v posteli o 16 rokov mladším!

Asi o žiadnej žene ako o Larse Pippen sa tak nehovorí v basketbalových kruhoch USA. Celebrita z reality show bola takmer 20 rokov vydatá za legendárneho Scottieho Pippena. Po rozvode s ním si nechala jeho priezvisko aj konexie. Lov na nového milionára sa mohol začať.

Po rozchode s Pippenom mali v jej posteli skončiť basketbalisti Tristan Thompson, Eric Moreland, Kris Humphries a Malik Beasley. Paradoxne posledné mesiace randí z azda najmenej úspešným Murcusom Jordanom. Áno, je to syn legendárneho Michaela Jordana, s ktorým v drese Chicaga hrával Larsin exmanžel.

Mladý Jordan je od Larsy mladší o 16 rokov, ale tento vekový rozdiel nikomu neprekáža. Pippen podotkla, že si užíva každý deň po boku svojho mladého milenca. V šou Andyho Cohana prezradila aj pikantnosti z ich spálne: „Máme sex aspoň štyrikrát za deň... Neplánovali sme byť spolu. Prišlo to v čase, keď sme chodili so spoločnými priateľmi. Mnohí tvrdia, že keď ste rozvedení, nemôžete si na nikoho nárokovať. Cítim veľa prekážok, ale taktiež potrebujem lásku a môžem chodiť s kým chcem.“ Larsa Pippen bude mať za chvíľu 50 rokov, ale nikto sa nemôže čudovať, že dokáže zbaliť aj o polovicu mladších, stačí keď sa vyzlečie, veď presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!