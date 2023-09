BRATISLAVA - Nechýbalo viacero známych tvárí! Legendárny slovenský hokejista Ľubomír Višňovský (47) vo štvrtok otváral v jednom z bratislavských nákupných centier zábavné centrum pre deti. Pozvanie prijali aj niektoré osobnosti zo spoločenského života a majster sveta z roku 2002 sa na slávnostné otvorenie nahodil tak, ako sa patrí, o čom svedčil pohľad na jeho hodinky.

Bývalý obranca sa rozhodol investovať svoje peniaze do zábavných centier pre deti. Niektoré z nich sú už zabehnuté, no posledný prírastok Višňovský aj so svojím spoločníkom Marekom Krajčikom oficiálne pokrstili vo štvrtok. „Rozhodol som sa pre toto z toho dôvodu, že celosvetovým problémom detí je, že trávia veľa času na počítačoch, tabletoch a mobiloch. Na tomto mieste môžu nadväzovať nové priateľstvá a môžu sa tu zabaviť, zaskákať si a zašportovať,“ uviedol legendárny hokejista.

Za spustením novej prevádzky bolo množstvo práce a bývalý obranca na otvorení priznal, že mu padol kameň zo srdca. „Bola to niekoľkomesačná práca na každý deň a aj namáhavá. Pre mňa je to nový biznis, pričom ide o tretiu prevádzku s tým, že dve ďalšie fungujú veľmi slušne. Prajem si, aby ľudia a deti, čo sem budú chodiť, prišli s potešením a odchádzali s úsmevom,“ povedal pre Šport24.sk. Višňa na akciu aj poriadne nahodil a hostí vítal v luxusných hodinkách značky Audemars Piguet. Išlo o kolekciu Offshore, pričom cena podobných modelov začína pokojne od sumy 40 000 eur a vyššie v záležitosti od vybavenia. Višňovského luxusné hodinky nájdete TU!