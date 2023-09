BRATISLAVA - Nechýbalo viacero známych tvárí! Legendárny slovenský hokejista Ľubomír Višňovský (47) vo štvrtok otváral v jednom z bratislavských nákupných centier zábavné centrum pre deti. Pozvanie na slávnostný ceremoniál prijali aj niektoré osobnosti zo spoločenského života, ktoré sa zároveň mohli so svojimi ratolesťami aj poriadne vyblázniť.

Majster sveta z roku 2002 sa rozhodol investovať svoje peniaze do zábavných centier pre deti. Niektoré z nich sú už zabehnuté, no posledný prírastok Višňovský aj so svojím spoločníkom Marekom Krajčikom oficiálne pokrstili vo štvrtok. Mládež sa môže vyblázniť na mnohých trampolínach, zahrať si vzdušný hokej či vyskúšať si svoje zručnosti v hádzaní na basketbalový kôš a mnoho ďalšieho.

Višňovský šiel do projektu s jasným zámerom. „Rozhodol som sa pre toto z toho dôvodu, že celosvetovým problémom detí je, že trávia veľa času na počítačoch, tabletoch a mobiloch. Na tomto mieste môžu nadväzovať nové priateľstvá a môžu sa tu zabaviť, zaskákať si a zašportovať,“ uviedol legendárny hokejista.

Za spustením novej prevádzky bolo množstvo práce a bývalý obranca na otvorení priznal, že mu padol kameň zo srdca. „Bola to niekoľkomesačná práca na každý deň a aj namáhavá. Pre mňa je to nový biznis, pričom ide o tretiu prevádzku s tým, že dve ďalšie fungujú veľmi slušne. Prajem si, aby ľudia a deti, čo sem budú chodiť, prišli s potešením a odchádzali s úsmevom,“ povedal pre Šport24.sk. Višňovský priznal, že týmto projektom urobil radosť aj svojej dcére a synovi. „Keď som im oznámil, čo ideme robiť, tak sa pýtali, či si už môžu prísť na ďalší týždeň zaskákať, no povedal som im, že budú musieť počkať pár mesiacov. Samozrejme, boli tu už veľakrát, takže mám z toho radosť,“ dodal.